Bonspiel Manicouagan Invitation – Forestville met la main sur deux trophées

Baie-Comeau – Deux formations de Forestville ont décroché les honneurs à l’issue du traditionnel bonspiel Manicouagan Invitation présenté récemment sur les quatre glaces du quartier St-Georges de Baie-Comeau.

Dans la section participation A, le quatuor composé de Dany Martel, Bernard Guy, Yves Savard et Yvon Bouchard ont triomphé 7-4 sur la formation baie-comoise du capitaine Roger Montigny.

Dans la classe B du volet participation, Jacques Beauchamp, Juliette Fournier, Isidore Leblanc et Sylvie Michaud ont défait l’équipe adverse avec un gain de 10-3.

Bien secondé par Richard Cyr d’Amqui, Marc-André Marcel et Sébastien Gagnon, le meneur local a triomphé grâce à un verdict serré de 6-4 sur Alex Butland, Robert Chandler, Claude Lévesque et Carl Desbiens. Les visiteurs de Sept-Îles (deux fois) et Port-Cartier ont aussi connu la gloire dans le volet compétitif.

Participation

Deux autres quatuors locaux sont parvenus à se faufiler dans leur classe respective. Dans le C, Jos Munger a eu le meilleur sur son adversaire Lise Rainville en inscrivant un gain convaincant de 5-1.

Luc Brisson, Luc Pelletier et Céline Rioppel ont aussi contribué à la victoire face à Raymond Pinel, Diane St-Louis et Bernard Lévesque, les partenaires de Rainville.

Les capitaines Régis Beauchesne et André Bujold se sont livré une belle bataille dans la partie décisive de la division D. En avance 5-0 après trois bouts, Beauchesne a su tenir le coup dans ce verdict final de 5-4.Ses adjoints Gervais Vallée, Pierre Gagné et Régis Marcil ont aussi fait preuve de sang-froid devant la remontée tentée par Bujold et ses acolytes Christian Rioux, Pierre Langlois et Louise Rioux.