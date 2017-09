Forestville inaugure son Parc des naissances

Crédit photo : Journal Haute-Côte-Nord

Les élus de Forestville ont inauguré cet après-midi, le tout nouveau Parc des naissances près de l’Hôtel de Ville, en présence d’enfants, de leurs parents et de représentants d’Espace Famille et du CPE La Giroflée.

Ce nouvel espace ludique agrémenté de tables et coffres à jouets, a pour but de souligner la venue des nouveau-nés à Forestville et de leur souhaiter la bienvenue dans leur municipalité.

Trois arbres ont été plantés, soit un arbre par année de naissance (2014-2015-2016) et une plaque commémorative sur laquelle sont inscrits le nom des enfants a été installée aux abords du parc. « La famille est au cœur des priorités de la Ville de Forestville et nous voulons par ce projet, créer un lieu pour nos jeunes citoyens. À chaque année, un arbre sera planté pour souligner les naissances et une plaque sera ajoutée avec les noms des enfants. Ce parc sera donc amené à évoluer avec le temps et à grandir avec nos jeunes citoyens », a dit la mairesse Micheline Anctil.

Ce projet découle de la Politique familiale et Municipalité amie des aînés 2014-2017. Sa réalisation a été rendue possible grâce à la participation financière de la MRC de La Haute-Côte-Nord via son Programme de soutien aux projets structurants.