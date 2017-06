Forestville et la Baie-Verte sont finalistes

Forestville – La Ville de Forestville s’est classée deuxième aux Prix Inspiration 2017 de la Fédération des Villages-relais du Québec dans la catégorie

La Ville de Forestville était en lice avec les localités d’Amqui, Chandler, Chapais, Hébertville, Labelle, Maniwaki, Saint-Siméon et Témiscamingue. C’est le conseiller Mario Desbiens qui a représenté la Ville lors du Gala Inspiration tenu la semaine dernière.

« Le développement de la Baie-Verte vise à rendre accessible à la population et aux visiteurs un lieu public communautaire rassembleur, invitant et original. Il s’agit de la pierre angulaire d’un projet touristique misant sur les plages de Forestville », dit l’agent de développement de Forestville, Marc Pigeon.

Selon M. Pigeon, l’accès gratuit au site apporte une amélioration de la qualité de vie des citoyens ainsi que de la fierté et du sentiment d’appartenance à leur municipalité. À moins d’un imprévu, dès l’arrivée de la belle saison, les visiteurs disposeront de chaises, de parasols et de jouets pour agrémenter leur visite à la plage.

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord et ministre responsable de la Côte-Nord, Pierre Arcand, a tenu à féliciter la Ville de Forestville, au nom du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, M. Laurent Lessard. « Je salue l’engagement de Forestville dans le réseau des villages-relais depuis 2009. La municipalité contribue fièrement au dynamisme de sa population, à la vitalité de la région et à la sécurité sur nos routes en accueillant les visiteurs désirant faire une pause. En tant que villages-relais, Forestville ainsi que Les Escoumins et Sacré-Cœur contribuent au rayonnement de la région de la Côte-Nord et à l’amélioration du bilan routier ».