Forestville accueille le cross country régional

Forestville – Ce samedi 14 octobre, au-delà de 300 athlètes convergeront vers Forestville afin de prendre part au Championnat régional de cross country. La ville hôtesse sera bien représentée avec près de 200 jeunes de Forestville et des environs, présents sur la ligne de départ.

La population est conviée près du terrain d’athlétisme de la polyvalente des Rivières afin d’encourager les athlètes locaux qui disputeront les honneurs avec leurs homologues des autres localités de la Côte-Nord dès 8 h 30 pour les jeunes du secondaire, en alternance par catégories (benjamin, cadet et juvénile).

Dès 14 h 15 débutera la compétition des athlètes du primaire avec les catégories brûlot, maringouin et moustique.

L’événement est sous la responsabilité de Dave Delaunay, appuyé par ses confrères Gino Jean et Dave Manning ainsi qu’une équipe de bénévoles. D’ores et déjà, il est confirmé que 45 coureurs et coureuses prendront le départ dans les catégories benjamin, cadet et juvénile (polyvalente des Rivières), tandis que les catégories brûlot, moustique et benjamin seront en très forte représentation avec 104 coureurs et coureuses de l’école St-Luc et 31 participants des écoles Mgr Bouchard de Portneuf-sur-Mer (9), Saint-Coeur-de-Marie de Colombier (4) et Notre-Dame-du-Bon-Conseil de Longue-Rive (18).

Classe ouverte

Une invitation est lancée aux adeptes de la course en forêt, soit un 6 km chez les hommes tandis que les femmes parcourront 5 km. Les départs auront lieu en même temps que la catégorie juvénile, soit 10 h 45 pour les femmes et 11 h 30 pour les hommes.

L’inscription se fera le matin sur le site même au coût de 15 $.

Deux remises de médailles sont prévues, soit à 12 h 30 et 16 h 15.