Ford Canada remet 5 300 $ au Golf Le Méandre

(S.K.) – Le 1er septembre dernier se tenait au Golf Le Méandre de Forestville, l’événement Montez à bord avec Ford Canada. La réalisation de cette activité de financement a permis de remettre la jolie somme de 5 300 $ au Golf Le Méandre grâce à la participation de la population aux essais routiers. Sur la photo, Brian Roy, conseiller aux ventes et André Desmeules propriétaire de Desmeules Auto, remettent le chèque à Renato Marino, président du Golf Le Méandre. M. Marino a remercié les bénévoles qui ont permis la réalisation de cette activité, les nombreux participants qui ont fait l’essai d’un véhicule Ford et bien sûr, M. Desmeules et son équipe.