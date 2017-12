Focus sur la persévérance scolaire

Forestville – La deuxième édition du Rendez-vous avec TA persévérance scolaire s’est tenue en Haute-Côte-Nord les 28 et 29 novembre dernier. Pour l’occasion, un mini colloque proposant des ateliers était organisé respectivement à la polyvalente des Berges à Bergeronnes et la polyvalente des Rivières à Forestville.

Ce mini-colloque avait pour objectif de faire explorer différents facteurs personnels aux jeunes et ainsi leur faire la démonstration de l’ascendant qu’ils peuvent avoir sur leur propre réussite. Le carrefour jeunesse emploi HCN organise cette activité afin de promouvoir la persévérance scolaire chez les étudiants.

Au programme, cinq ateliers aux thématiques différentes, soit #Donneunsourire, Parcours vers ta réussite, La course des tox, As-tu tes neuf clés, ainsi que la Gestion de soi.

Animés par des intervenants des secteurs de l’éducation, de la santé et du Carrefour jeunesse emploi, les ateliers ont permis aux étudiants d’apprendre quelques trucs et astuces, que ce soit pour retrouver le sourire et la motivation dans des moments plus difficiles sans abandonner, comment aller chercher de l’aide ou encore comment mieux étudier afin de réussir. Ils ont également appris comment l’exercice physique peut aider mentalement à la réussite scolaire et à quel point il important de bien gérer sa personne et s’occuper de soi. Finalement, un atelier a même été consacré à la consommation et à l’impact direct que certaines habitudes peuvent avoir sur la réussite scolaire.

En tout, ce sont au-delà de 200 élèves des deux établissements secondaires du territoire, du troisième au cinquième secondaire, des groupes FMS et passerelle DES-DEP.