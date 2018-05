La Fête nationale régionale aura lieu à Longue-Rive

Le Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord convie tous les gens de notre magnifique région à célébrer cette 184e édition de la Fête nationale, qui met sous les projecteurs celles et ceux qui ont fait progresser le Québec. Avec comme slogan Histoire de héros, une multitude d’artistes seront présents dans la région, dont Alain François qui se produira à Longue-Rive alors que c’est là que la Fête d’envergure régionale aura lieu cette année.

En point de presse à Longue-Rive, la coordonnatrice régionale du Comité de la Fête nationale de la Côte-Nord Viviane Richard et le maire de Longue-Rive Donald Perron, ont dévoilé la programmation étoffée de 22 activités officielles organisées sur le vaste territoire nord-côtier.

Les festivités débuteront le 23 juin à 13 h à la Corporation touristique et socio-économique de Longue-Rive au 55B rue Côté avec Les Fous du Roi, 5 amuseurs publics qui divertiront les convives avec des ateliers de cirques. Jeux gonflables, maquillage thématique, jeu d’eau, badminton, volleyball, pétanque et fer, agrémenté de hot-dogs sur BBQ et maïs éclaté sauront divertir petits et grands jusqu’à 16 h.

À compter de 17 h, et ce jusqu’à 18 h 30, un grand souper communautaire gratuit sera servi au gymnase de l’École Notre-Dame-du-Bon-Conseil située au 324 rue Principale. Lasagne, pain, salade césar et le gâteau traditionnel de la Fête nationale seront au menu.