Festival marin des Escoumins – À l’aube de la 10e édition

Les Escoumins – Une programmation très étoffée est proposée à l’occasion du Festival marin des Escoumins qui en sera à sa 10e édition du 2 au 3 septembre prochain, sous la présidence d’honneur du capitaine Alain Richard.

Au Centre de découverte du milieu marin des Escoumins, les populaires activités seront de retour. Le samedi aura lieu la chasse aux trésors sous-marine, les activités « Naviguer sur le St-Laurent » et « 30 pieds chez Neptune », une animation du Capitaine Loran, une conférence du président d’honneur, le capitaine Alain Richard, un dîner hot-dog et finalement le « St-Laurent en direct » de nuit pour terminer la soirée en beauté. Le dimanche, toujours au même endroit, on vous propose les activités « Apnée nordique », « Naviguer sur le St-Laurent » et « Comme un poisson dans l’eau », la remise de prix du concours de photos et une visite spéciale d’Étienne Drapeau.

Autres sites

Le samedi, il y aura sur la promenade de la baie un marché public, des animations du Capitaine Loran et une visite d’Étienne Drapeau. À la salle multifonctionnelle, se tiendront le spectacle du Capitaine Loran et finalement, la Station de pilotage des Laurentides convie le public à des portes ouvertes pour une visite guidée des installations et du bateau-pilote. D’autre part, une journée familiale est proposée le dimanche à la Pointe-à-la-Croix avec jeux gonflables, mascottes, barbe à papa et une activité d’initiation au Paddle Board. Étienne Drapeau sera sur place durant la journée et il sera également toujours possible de faire un tour à la Station de pilotage. De plus, à la piscine de la polyvalente des Berges, un cours d’initiation à la plongée sous-marine sera offert par Explos-Nature. L’activité est gratuite avec réservation.

Souper-spectacle

Le dimanche 3 septembre à 20 h 30, un souper-spectacle avec Étienne Drapeau est au programme à la salle multifonctionnelle des Escoumins. Le spectacle est au coût de 20 $ ou 35 $ avec le souper de fermeture. En effet, un souper est organisé au même endroit à 18 h au coût de 35 $ et avec possibilité de réserver une table complète.

Participons!

Tous les marchands et artisans qui sont intéressés à participer au marché public du 2 septembre sont invités à réserver une table au coût de 10 $. De plus, l’organisation recherche des bénévoles qui désirent s’impliquer dans la réussite de l’événement. Que ce soit pour gérer l’accueil, le service de bar, le transport, pour être une mascotte ou assurer la surveillance, tous sont invités à contacter Marie-France Lepagne, agente de développement à la Municipalité des Escoumins.