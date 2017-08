Fermeture de la piste cyclable

(S.K.) – Depuis le 24 juillet, le tronçon de la piste cyclable situé sur le territoire de Forestville, soit l’ancien tracé de la route 138, est fermé. Sous la responsabilité du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’électrification des transports (MTMDET), ce secteur est particulièrement affecté par l’érosion des berges et des glissements de terrain de petite ampleur. Jugé non sécuritaire par le MTMDET, ce segment est ainsi fermé pour une durée indéterminée.Le Ministère invite donc les cyclistes à circuler en bordure de la route 138, dont les accotements varient d’une largeur de 1,5 à 3 mètres, et à faire preuve de prudence.