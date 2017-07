Fast and Slow et la tournée Mary Poppins

Les Escoumins – Tout le monde connaît Matt Tremblay, originaire des Escoumins, qui fait sa marque au Québec et, même aux États-Unis, depuis plusieurs années. Il a débuté un été très chargé avec une deuxième tournée de la comédie musicale Mary Poppins à Québec et nous offre une nouvelle chanson issue d’un nouveau projet.

« Toute l’expérience Mary Poppins des auditions à la création, en plus des 75 représentations, est comme une prophétie rendue vraie pour moi », déclare Matt Tremblay. Après avoir vécu l’expérience du spectacle l’an dernier à Montréal, le jeune homme est aux anges de reprendre l’aventure cette année à Québec. Cela est d’autant plus intéressant pour lui, puisqu’étant à Québec, le spectacle est beaucoup plus accessible aux gens de sa région. « Ma filleule va venir me voir sur scène, ce qui n’a pas de prix », déclare-t-il. La production cette année reste la même, à l’exception de quelques petits détails. Quelques nouveaux font maintenant partie du spectacle et des adaptations ont dû être apportées en raison des différentes salles à Québec. Cependant, c’est le même spectacle supercalifragilistique que tout le monde est invité à venir voir! Que ce soit pour la production, les costumes, la musique, l’ensemble, ou pour voir notre Mathieu national, c’est un spectacle à ne pas manquer!

Un nouvel album EP

Matt Tremblay travaille parallèlement sur un nouvel album EP (extended play-format musical plus long que le single mais plus court qu’un album) Story Tell-Her qui sortira sous peu ainsi que d’autres musiques en collaboration avec quelques amis. La chanson Fast and Slow, le premier single promo du EP est disponible en ligne et est sortie dans les radios le 17 juillet 2017. « La chanson reflète la vibe d’été que je me rappelle de chez nous à la Pointe-à-la-Croix. Avec tes gens préférés, sous un soleil orangé », explique Matt à propos de sa chanson. De plus, le vidéoclip sera bel et bien tourné aux Escoumins dans les semaines à venir. D’ailleurs, toutes les personnes qui sont intéressées à y participer d’une manière ou d’une autre peuvent le contacter sur son Facebook : Facebook.com/tremblaymate. Le chanteur et danseur a aussi eu la chance de jouer au grand écran. Il a interprété Loup, un professeur de danse, dans Max et Livia à VrakTV avec, entre autres, Maxim Martin. L’émission sera en ondes l’automne prochain ainsi que sur toutes les plateformes numériques.

Une panoplie de projets

On le connaît très bien, Matt a quelques autres projets sur lesquels il travaille cette année. Pour tout savoir, suivez les aventures de Matt Tremblay sur Instagram, Snapchat, Facebook, YouTube (@tremblaymate) ou au www.matttremblay.com!