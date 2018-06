Explos-Nature obtient le Prix Harfang des neiges

Les Bergeronnes – Explos-Nature des Bergeronnes a reçu l’un des cinq Prix Harfang des neiges la semaine dernière, à l’occasion d’une cérémonie tenue à l’Assemblée nationale. Ces prix ont été mis en place cette année par le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de manière à souligner la contribution d’individus et d’organisations à l’égard de la conservation, de la gestion et de la mise en valeur de la faune.

Explos-Nature a reçu le prix dans la catégorie Contribution des sciences à la faune pour les travaux menés par l’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac (OOT). Fondé en 1996 par Jacques Ibarzabal, aujourd’hui professeur en biologie à l’Université du Québec à Chicoutimi, l’OOT est le principal programme de recherche d’Explos-Nature. Grâce à ses suivis migratoires effectués de façon standardisée et continue depuis plus de 20 ans, l’OOT a cumulé une base de données sur les oiseaux d’une grande valeur et qui est utilisée par plusieurs organismes de recherche et ministères. Pour Pascal Côté, directeur de l’OOT, « ce prix est une reconnaissance de l’importance de nos travaux de recherche pour l’amélioration des connaissances en lien avec l’état des populations d’oiseaux migrateurs. Notre observatoire a un rôle unique de sentinelle ornithologique de la forêt boréale et de voir un partenaire de longue date, tel que le MFFP, le souligner de cette façon est très gratifiant. »

Reconnaissance partagée

Outre ses travaux de recherche, le Prix Harfang des neiges reconnait aussi la portée des volets éducatifs de l’OOT, que ce soit à travers le Festival des oiseaux migrateurs de la Côte-Nord, dont la 10e édition aura lieu du 13 au 16 septembre prochain, les activités d’interprétation présentées aux dunes de Tadoussac ou les camps ornithologiques offerts à une clientèle adolescente. Martin Vaillancourt, président d’Explos-Nature, qui s’était déplacé à l’Assemblée nationale pour l’occasion, tient par ailleurs à préciser que : « ce prix revient aussi à toutes les personnes qui ont contribué à la fondation, au maintien et au développement de l’OOT. À chaque année, ce sont des dizaines de personnes qui offrent du temps bénévolement pour aider aux travaux des différentes stations de baguage de l’OOT. Cet apport est inestimable! »

Explos-Nature est un organisme à but non lucratif voué à l’éducation relative à l’environnement et à la recherche en sciences biologiques. Fondée en 1955 par M. Léo Brassard, l’organisation est basée aux Bergeronnes, sur la Côte-Nord. Il propose plusieurs programmes éducatifs et camps spécialisés axés sur l’estuaire du Saint-Laurent. Explos-Nature initie aussi des projets de recherche en collaboration avec différents ministères, universités et partenaires locaux afin de comprendre le fonctionnement des écosystèmes et d’offrir du matériel de vulgarisation scientifique de première qualité. L’Observatoire d’oiseaux de Tadoussac représente à ce jour le plus important programme du volet recherche de l’organisation.