Explos-Nature lance Immersion Côte-Nord

Les Bergeronnes – Explos-Nature élargit ses activités en lançant la première école de plongée de la Côte-Nord. Immersion Côte-Nord, viendra ainsi compléter l’offre de services de l’organisme, qui œuvre depuis 20 ans dans le domaine de la plongée sous-marine.

Créée pour permettre aux résidents de la Côte-Nord et d’ailleurs d’avoir accès à des formations de qualité dans un environnement unique, l’école de plongée Immersion Côte-Nord sera sous la férule de Manuela Voisine, plongeuse et instructrice émérite.

« L’équipe d’Explos-Nature travaille depuis près d’un an à mettre en place ce projet, dit Myreille Lalancette, directrice générale d’Explos-Nature. Je suis très heureuse de pouvoir travailler avec des personnes aussi dynamiques qui ont à cœur le développement de l’organisme et nous avons la chance d’avoir l’expertise et de pouvoir lancer la première école de plongée sur la Côte-Nord ».

Manuela Voisine, instructrice de plongée, plongeuse professionnelle, monitrice en biologie et randonnée aquatique, photographe et caméraman sous-marin, travaille pour Explos-Nature depuis 2009. Elle est responsable de l’équipe de plongée scientifique d’Explos-Nature et de la nouvelle école de plongée. « Elle saura faire découvrir sa passion aux résidents de la région et d’ailleurs », ajoute Mme Lalancette.

L’école offrira dès le mois de mai, une formation de niveau 1.