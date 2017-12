Excavations A. Savard – « On doit apprendre à jouer en équipe » – L’entraîneur Philippe Gauthier

Forestville – « Plus d’ardeur à un contre un le long des bandes, poursuivre le bon travail en avantage numérique et surtout mieux jouer en équipe ». Tels sont les messages que l’entraîneur-chef des « Orignaux » Philippe Gauthier a transmis à ses joueurs à la suite de la défaite de 4 à 3 aux mains de l’Express, le 18 novembre dernier à Jonquière.

Et ce « mieux jouer en équipe », le coach des Nord-Côtiers précise que ça veut aussi dire assurer une meilleure protection à son portier. « Durant le match, Dallaire (Jeffrey) s’est fait rentrer dedans à trois reprises. On a réagi qu’une seule fois », a soupiré Gauthier qui se promet bien de faire le nécessaire pour sécuriser son gardien étoile. « On va essayer d’être prêts pour le prochain match contre eux. On les revoit le 15 décembre à Forestville».

Quant à l’allure de la rencontre, Les Excavations A. Savard pouvait espérer à mieux, en menant 3 à 2 après le premier vingt. William Foster a été le premier à s’inscrire au tableau. L’Express a par la suite répliqué avec deux buts rapides. Jean-Max Bacon et Christopher Dallaire ont ensuite redonné l’avance aux Nord-Côtiers qui « ont raté plusieurs chances de marquer » a aussi fait remarquer Gauthier.

Le reste du match fut l’affaire des « Bleuets » qui ont marqué deux fois au second engagement. Ils en ont aussi profité pour gonfler leur nombre de minutes passées au cachot à 319, ce qui est presque 200 de plus que Les Excavations A. Savard.

Prochains matchs

Après le match contre Dolbeau-Mistassini joué samedi dernier à Forestville, l’équipe de la Haute-Côte-Nord sera à Clermont le 1er décembre pour être de retour devant ses fans le 9 décembre à 19 h 30 au Complexe Guy-Ouellet.

La partie initialement prévue à Sacré-Cœur le 15 décembre, sera finalement disputée à Forestville, en raison de la proximité des chambres des joueurs à Sacré-Cœur, un aspect à prendre au sérieux surtout lorsqu’il y a beaucoup de brasse-camarade comme ce fut le cas lors du match inaugural.