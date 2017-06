Excavation A. Savard décroche le contrat

Forestville – Les travaux de revitalisation de la 1re Avenue à Forestville ont été confiés à l’entreprise forestvilloise Excavation A. Savard, qui a été la plus basse soumissionnaire avec un montant proposé de 1 122 009,28 $ plus taxes applicables.

La procédure d’ouverture des soumissions s’est tenue le 4 mai dernier en présence de la greffière Lison Huard et du directeur des travaux publics de Forestville, Pierre Perron.

En séance régulière du conseil municipal tenue le 13 juin, la mairesse de Forestville a donc confirmé qu’Excavation A. Savard avait remporté l’appel d’offres devant Les Entreprises Jacques Dufour de Baie-St-Paul (1 196 263,09 $), Jean Fournier Inc. de Baie-Comeau (1 304 246,15 $) et Construction Polaris de Sept-Îles (1 697 031 $).

De plus, un contrat de surveillance au montant de 19 600 $ plus taxes applicables a été accordé à la firme Axor pour la surveillance des travaux.

Rappelons que la Ville de Forestville a procédé à l’adoption d’un règlement d’emprunt de 1 722 259,31 $ en avril dernier afin d’aller de l’avant dans ce projet de revitalisation de la 1re Avenue.

Paul-Baie

Outre les travaux majeurs sur la 1re Avenue, l’administration municipale poursuivra ses investissements en différents endroits de la Ville dont la réparation de la route Paul-Baie ainsi qu’au débroussaillage de ce secteur, tel que demandé par les résidents.

Développement économique

Par voie de résolution, les élus de Forestville autorisent Production Muse Inc., à utilser la plage de la Baie-Verte pour fins de tournage de la série américaine qui est en cours actuellement. La maison de production s’est prévalue d’une assurance- responsabilité de 5 M$ et s’est également engagée à la réhabilitation du site minimalement tel qu’il était au début du tournage et à la satisfaction de la Ville de Forestville.