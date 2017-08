Essipit – Les Innus constituent une des Premières Nations du Québec. Leur présence sur la Côte-Nord remonte à plus de 9 000 ans. La communauté d’Essipit, son nom signifiant en innu « rivière aux coquillages », fait partie de la grande famille algonquienne. Le village accorde de l’importance aux ressources naturelles et contribue à maintenir vivante la valeur du partage dictée par les ancêtres.

Les croisières aux baleines

Les croisières accueillent chacune un maximum de 12 personnes pour une formidable excursion en plein cœur de la fosse marine du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Les croisières en Zodiac (ou bateau pneumatique) permettent une navigation au ras de l’eau, procurant ainsi une sensation unique de proximité avec les baleines.

Les chalets Shipek

Situés en bordure du fleuve, les chalets à louer Shipek offrent une vue spectaculaire sur l’eau et de magnifiques levers de soleil. Le nom Shipek, qui signifie « eau salée » en innu, fait référence à l’immensité du fleuve qui borde le territoire ancestral.

Chacun des chalets est conçu pour recevoir de 2 à 4 personnes dans une ambiance calme et paisible. Le confort est au rendez-vous grâce aux nombreuses commodités offertes telles que l’électricité, la cuisine bien équipée et la literie complète. La proximité avec le fleuve en fait un site exceptionnel pour l’observation des baleines sur la rive ou au belvédère.

Les pourvoiries

Lieux de prédilection pour les amateurs de pêche, de chasse et de plein air, les Pourvoiries Essipit offrent 6 sites d’hébergement distincts en pleine nature. On y retrouve plus de 125 lacs naturels pour une bonne pêche à la truite mouchetée indigène.

La Pourvoirie du Domaine du Lac Gilles se différencie par son village de chalets voisins les uns des autres. L’action est au rendez-vous avec une quarantaine de lacs dédiés à la pêche à la truite mouchetée indigène, l’excursion en chaloupe et la baignade.

Après une journée bien remplie, tous se retrouvent à l’aire de feu centrale pour une soirée des plus chaleureuses.

Sources:

Vacances Essipit Guide touristique officiel 2017-2018