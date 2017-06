Essipit accueille l’expédition Canada C3

Essipit – Essipit accueillera l’expédition Canada C3 le 18 juin prochain en collaboration avec la Municipalité des Escoumins. Le projet signature du 150e anniversaire de la Confédération a été lancé jeudi dernier. Il consiste en un périple maritime de 150 jours entre Toronto et Victoria par le passage du Nord-Ouest.

Essipit et Les Escoumins est le seul arrêt prévu à l’itinéraire de l’expédition Canada C3 en Haute-Côte-Nord. Pour célébrer l’événement, toute la population régionale est invitée au quai de la traverse Les Escoumins-Trois-Pistoles le dimanche matin 18 juin dès 8 h. Une activité d’accueil, ouverte à tous, aura lieu par la suite au Centre communautaire montagnais.

Musique au menu

« Dans le but d’échanger avec les habitants des communautés locales, l’équipe de Canada C3 convie la population de la Haute-Côte-Nord à un jam de musique qui sera offert dès 19 h au site extérieur du Centre de découverte du milieu marin. Mélomanes, musiciens en herbe et amateurs ainsi que tous les curieux sont invités à prendre part à cette soirée musicale qui sera chapeautée par l’auteur-compositeur-interprète Alex Cuba », explique Marie-Ève B. Théberge du Conseil de la Première Nation des Innus Essipit.

Projet signature

Canada C3 veut permettre aux Canadiens de mieux connaître leur pays et ses habitants en faisant le pont entre les trois côtes du pays, d’où son appellation. Parcourant trois océans, l’expédition suivra le plus long littoral de la planète, mettant à l’honneur les communautés et les cultures autochtones et allochtones du pays.