Essais moteur pour le Armand-Imbeau II

(S.K.) – Voici le Armand-Imbeau II croqué sur le vif lors de sa deuxième journée d’essais en mer à Lévis et les environs le 18 mai dernier. À l’étape de rodage et vérifications mécaniques, le Armand-Imbeau II devrait être livré d’ici quelques semaines, selon les dernières informations. On prévoit faire suivre le Jos-Deschênes II quelques mois plus tard. Appelée à commenter les derniers essais et le délai de livraison, la Société des traversiers du Québec n’avait toujours fait de retour au moment d’aller sous presse. Rappelons que les deux navires sont propulsés par le système Z-Drive, une propulsion inboard (le moteur est installé à l’intérieur du bateau) avec une embase semblable à celle d’un hors-bord équipée d’hélice(s) montée sur le tableau arrière.