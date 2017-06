En plein air, protégez-vous des morsures de tiques

(EN) Au Québec, nous avons la chance de pouvoir profiter de vastes étendues de nature sauvage à explorer. Il faut cependant garder à l’esprit que la maladie de Lyme est une menace puisque les représentants de la santé constatent une augmentation du nombre de cas dans la province.

« Le nombre de cas confirmés de maladie de Lyme est en hausse depuis 2011 », explique le Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. « Cette situation est attribuable en partie à l’expansion des populations de tiques à pattes noires dans de nouvelles régions de la province, en particulier dans les zones boisées. »

La maladie de Lyme est une maladie grave qui se transmet aux humains par la morsure d’une tique à pattes noires infectée. Le Dr Willams explique que dans la plupart des cas, la tique doit s’être agrippée à son hôte pendant au moins 24 heures pour que la bactérie de la maladie de Lyme lui soit transmise.

Les tiques à pattes noires ne volent pas. Elles s’installent plutôt dans les herbes et les broussailles jusqu’à ce qu’elles puissent s’agripper à une personne ou à un animal. Il faut donc faire particulièrement attention lors de ses déplacements dans les zones boisées ou couvertes d’herbes hautes, de mauvaises herbes ou de buissons. On sait aussi que les tiques s’alimentent sur des oiseaux migrateurs et peuvent donc être transportées partout dans la province.

Le symptôme le plus connu de la maladie de Lyme est l’apparition d’une éruption cutanée. L’éruption peut commencer à l’endroit de la morsure de trois à trente jours après l’exposition et prend généralement de l’ampleur durant plusieurs jours. Cependant, beaucoup de gens n’ont jamais d’éruption ou ne la voient pas.

Si la maladie n’est pas traitée, d’autres symptômes peuvent apparaître au cours des semaines qui suivent l’exposition, notamment une éruption, de la fièvre, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires ou des problèmes d’arythmie, de respiration, d’équilibre et de mémoire à court terme. Dans de rares cas, la maladie de Lyme peut entraîner la mort.

« Il est important de consulter votre professionnel de la santé dès que possible si vous présentez des symptômes ou si vous ne vous sentez pas bien dans les semaines qui suivent une morsure de tique, conseille le Dr Williams. Plus le traitement est donné tôt, meilleurs sont les résultats. »

La maladie de Lyme ne se transmet pas d’une personne à une autre. Cependant, les chiens et les chats peuvent transporter des tiques dans votre foyer et ailleurs où votre famille risque d’être mordue. Vérifiez quotidiennement la présence de tiques sur vos animaux de compagnie et demandez à votre vétérinaire comment les protéger de ces insectes. Si vous trouvez une tique sur votre animal de compagnie, sachez que vous aussi vous êtes à risque lorsque vous fréquentez les mêmes endroits en plein air.