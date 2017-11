Élections municipales – Les électeurs de la Haute-Côte-Nord ont fait leurs choix pour 4 ans

Forestville – Les électeurs de la Haute-Côte-Nord ont fait leur choix le 5 novembre dernier. Pour les quatre prochaines années, les élus municipaux nouvellement élus ou réélus auront les destinées de leur localité respective entre leurs mains. Les élections municipales 2017 auront été marquantes quant au taux de participation exceptionnel pour certaines municipalités ainsi que par des résultats extrêmement serrés en quelques occasions.

À Longue-Rive, 70 % des électeurs, soit 640 personnes sur une possibilité de 903, se sont prévalus de leur droit de vote, un taux de participation exceptionnel qui a mené au dévoilement des résultats à seulement deux heures du matin le 6 novembre. Le maire sortant Donald Perron a été reconduit pour un troisième mandat avec 386 voix et 61,08 % du vote, contre Mario Tremblay qui lui a obtenu 246 votes et 38,92 % du vote. Le conseiller sortant au siège numéro 1, Réal Émond, a été réélu avec 415 voix contre 214 pour son adversaire Martin Martel. Serge Dion, un nouveau venu dans l’équipe Perron a remporté 367 voix contre 262 pour Dany Laurencelle. La conseillère sortante Julie Brisson conserve son siège avec aisance alors que 410 personnes lui ont accordé leur vote contre 214 pour son adversaire Bernard Gagnon. Le conseiller sortant Jean-Paul Giroux a été réélu avec 350 voix contre 274 pour Henriette Girard. Maurice Girard, conseiller sortant a été défait par Réjean Tremblay qui a obtenu 346 voix contre 283 pour M. Girard. Sur 640 bulletins de vote, 8 ont été rejetés.

Le maire réélu Donald Perron était très heureux de cette victoire et surtout du taux de participation. Il s’est dit prêt à reprendre les dossiers en cours, dont celui de la réfection du système d’aqueduc et d’égout, un dossier pour lequel « la population sera consultée », et celui de la relance de l’ancienne usine Kruger, un projet de 50 millions qui pourrait créer une quarantaine d’emplois. « La balle est dans le camp du gouvernement pour l’annonce », a dit M. Perron.

Les Bergeronnes

Le maire sortant des Bergeronnes, Francis Bouchard, a toujours la confiance des électeurs et électrices des Bergeronnes pour un 4e mandat, alors qu’il a remporté son pari avec 186 voix contre 142 pour son principal adversaire, Bernard Lefebvre. Le troisième candidat dans la course, Martial Hovington, a obtenu 59 voix. Isabelle Gagnon a remporté le siège numéro 1 avec 223 votes contre 162 pour Jeannot Larouche. Charles Lessard conserve son siège de conseiller alors qu’il a eu 213 voix contre 171 pour Sylvie Michaud. Le conseiller sortant Luc Gilbert a été défait par 3 voix face à Josée Bouchard au siège numéro 4. Au siège numéro 5, Réjean Lacasse a été reconduit avec 198 voix contre 181 pour Johanne Caron. Le conseiller sortant au siège numéro 6 Martin Gagné, a été réélu avec une forte majorité face à Lucie Boulianne (276 votes contre 103). Le taux de participation aux Bergeronnes est de 64,25 %, soit 388 citoyens qui ont exercé leur droit de vote sur une possibilité de 604. Un bulletin de vote a été rejeté.

C’est avec soulagement et sérénité que Francis Bouchard a accueilli cette victoire, lui qui espère relancer le dossier de la mise aux normes de l’eau potable et des eaux usées sur lequel il travaille depuis plusieurs années. Il espère instaurer un climat plus harmonieux dans la communauté des Bergeronnes, passablement ébranlée par la démission de l’ex-directrice générale et la requête d’un groupe de citoyens qui a suivi afin de confier la vérification des états financiers 2016 de la Municipalité à une firme externe. Le rapport devrait remis incessamment et selon Francis Bouchard, « il contient des recommandations mais ne fait pas état de graves irrégularités ».

Tadoussac

Charles Breton est le nouveau maire de Tadoussac. Il a obtenu 307 votes contre 149 pour son adversaire Ken Gagné. Au siège numéro 1, Guy Therrien a été élu avec 285 voix contre 178 pour Dany Tremblay. Stéphane Roy a remporté le siège numéro 2 avec 226 votes contre 38 pour Michel Dallaire et 194 pour le conseiller sortant Éric Gagnon. Au siège numéro 3, Catherine Marck a eu 302 votes contre 159 pour Bruno Therrien. Ce sont 466 personnes qui ont voté à Tadoussac sur une possibilité de 711. Le nombre de bulletins de vote rejetés est de 26 alors que le taux de participation est de 65,54 %.

Charles Breton a accueilli la victoire avec humilité, se disant honoré de représenter cette petite communauté qui habite un village aux attraits et à la notoriété indéniables.

Sacré-Cœur

Défaite crève-cœur pour la mairesse sortante Marjolaine Gagnon alors qu’elle a été battue par deux voix par son adversaire Lise Boulianne qui a obtenu 436 votes contre 434 pour madame Gagnon. Ce sont 879 personnes qui ont exercé leur droit de vote à Sacré-Cœur, sur une possibilité de 1 490, soit un taux de participation de 59 %. Ce sont 9 bulletins de votes qui ont été rejetés.

Colombier

C’est Marie-France Imbeault qui a remporté la lutte à quatre pour la mairie de Colombier. Avec 178 votes contre 81 pour Patrick Bourgoing, 56 votes pour Keven Deschênes et 36 pour Jocelyn Tremblay, la nouvelle mairesse a récolté 50,71 % du vote. 356 électeurs sur une possibilité de 621 ont exercé leur droit de vote à Colombier, ce qui représente un taux de participation de 57,3 %. Cinq bulletins de vote ont été rejetés.

Madame Imbeault s’est dite honorée de représenter la population de Colombier à ce poste, et prévoyait déjà entamer les procédures dès son arrivée afin de réaliser une voie de contournement et relancer le dossier de l’eau potable à St-Marc-de-Latour.

Portneuf-sur-Mer

À Portneuf-sur-Mer, un taux de participation historique de 62,7 % a été constaté, malgré le fait que le poste de maire n’était pas en élection. La conseillère sortante au siège numéro 1, Hélène Tremblay, a été reconduite à son poste avec 215 votes contre 158 pour Christine Émond. Au siège numéro 4, Danielle Barette a été élue avec 222 votes contre 143 pour Marise Tremblay. Lucien (Tom) Savard a obtenu 243 votes et a délogé le conseiller sortant au siège numéro 5, Yvan Maltais qui lui a eu 126 voix. Et finalement au siège numéro 6, Hygan Tremblay a remporté la faveur des électeurs avec 199 votes contre 122 pour Georges Giroux et 55 pour Michel Fournier. Ce sont 379 personnes sur une possibilité de 604 qui se sont prévalues de leur droit de vote. Six bulletins de vote ont été rejetés au siège numéro 1, 14 bulletins de vote ont été rejetés au siège numéro 4, 10 au siège numéro 5 et 2 au siège numéro 6.

Forestville

À Forestville, deux postes de conseillers étaient en jeu. Au siège numéro 2, le conseiller sortant Mario Desbiens a reçu un mandat clair de la population avec 547 votes contre 210 pour son adversaire Claude Huard. Au siège numéro 5, chaude lutte entre Nadine Gagné et Luc Brisson de l’équipe Anctil, remportée par madame Gagné avec 383 votes contre 377 pour M. Brisson.

Forestville accuse le plus faible taux de participation de ces élections parmi les localités de la Haute-Côte-Nord, avec 30,14 %. Ce sont 774 électeurs sur une possibilité de 2 568 qui se sont prévalus de leur droit de vote. 15 bulletins de vote ont été rejetés au siège numéro 2 et 14 au siège numéro 5.