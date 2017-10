Élections municipales: les dés sont jetés

Les candidats en lice pour les élections municipales du 5 novembre prochain sont connus. Les deux surprises majeures pour la Haute-Côte-Nord: le retour de l’ex-maire de Longue-Rive Mario Tremblay dans l’arène politique et l’absence d’adversaire à la mairesse sortante de Forestville, Micheline Anctil.

« J’ai pris ma décision il y a environ 3 semaines, a dit Mario Tremblay vendredi dernier. Même Donald Perron m’avait demandé si je me présentais et je lui avait dit que je me présentais comme conseiller. Mais des citoyens m’ont demandé de me présenter comme maire », dit celui qui a été maire de Longue-Rive de 2001 à 2009 puis candidat libéral lors des dernières élections fédérales de 2015. Outre le siège de maire, tous les sièges seront disputés à Longue-Rive. Au siège numéro 1, le conseiller sortant Réal Émond est opposé à Martin Martel. Au siège numéro 2, deux nouveaux candidats, Serge Dion et Dany Laurencelle. Julie Brisson, conseillère sortante disputera le siège numéro 3 avec Bernard Gagnon. Siège numéro 4, le conseiller sortant Jean-Paul Giroux est opposé à Henriette Girard. Au siège numéro 5, Maurice Girard conseiller sortant est opposé à Réjean Tremblay. Et finalement au siège numéro 6, le conseiller sortant Charles Gagnon se mesurera à Marie-Claude Boudreault.

Colombier

À Colombier, quatre candidats se disputeront la mairie. Il s’agit de Patrick Bourgoing (sortant d’une autre poste), Keven Deschênes, Jocelyn Tremblay et Marie-France Imbeault. Les conseillères sortantes Dalilas Tremblay, Caroline Tremblay, Nicole Dessureault et Sylvie Laprise sont élues sans opposition. Alors que Luc Loiselle affrontera David Dumont au siège numéro 3 et Serge Bérubé, nouveau venu sur la scène municipale, est élu sans opposition.

Portneuf-sur-Mer

De côté de Portneuf-sur-Mer, le maire sortant Gontran Tremblay est élu sans opposition. Au siège numéro 1, Hélène Tremblay qui réclame un second mandat, sera opposée à Christine Émond. Robin Paradis est élu sans opposition au siège numéro 2 de même que le conseiller sortant Roberto Émond. Au siège numéro 4, Danielle Barette et Marise Tremblay sont les candidates en lice tandis que pour le siège numéro 5, le conseiller sortant Yvan Maltais a de l’opposition en la personne de Lucien Savard. Et au siège numéro 6, Georges Giroux, Michel Fournier et Hygan Tremblay sont les candidats.

Sacré-Cœur

La mairesse sortante, Marjolaine Gagnon a une adversaire en la personne de l’ex-conseillère Lise Boulianne. Les conseillers en lice ont tous été élus sans opposition. Il s’agit de Nada Deschênes, Marie-Chantal Dufour (sortante), Valérie Dufour, Tommy Gauthier (sortant), Isabelle Tremblay et Billy Hovington.

Tadoussac

Du côté de Tadoussac, Ken Gagné et Charles Breton s’opposeront pour le siège de maire. Dany Tremblay affrontera Guy Therrien au siège numéro 1, alors que Stéphanie Tremblay (sortante), Mireille Pineault et Linda Dubé (sortante) sont élues par acclamation. Le siège numéro deux est en élection avec les candidats Michel Dallaire, Stéphane Roy et Éric Gagnon (sortant) alors que le siège numéro trois, voit Bruno Therrien et Catherine Marck s’affronter.

Les Bergeronnes

Lutte à trois à la mairie des Bergeronnes alors que le maire sortant, Francis Bouchard, est opposé à messieurs Bernard Lefebvre et Martial Hovington. Au siège numéro 1, Jeannot Larouche affrontera Isabelle Gagnon tandis que la seule candidate élue sans opposition, est la conseillère sortante Manon Brassard. Au siège numéro 3, Sylvie Michaud sera opposée à Charles Lessard (sortant), alors que le siège numéro 4, est convoité par Luc Gilbert (sortant) et Josée Bouchard. Le siège numéro 5 voit deux candidats en lice, soit Réjean Lacasse (sortant) et Johanne Caron. Finalement le siège numéro 6 est convoité par Martin Gagné (sortant) et Lucie Boulianne.

Forestville

La mairesse sortante Micheline Anctil est élue sans opposition de même que les conseillers Richard Foster (sortant), Gina L’Heureux (sortante), Guy Racine (sortant) et la nouvelle venue Dolorès Simard. L’action se situe aux sièges numéro 5 et 2 alors que Luc Brisson de l’Équipe Anctil fera face à Nadine Gagné. Mario Desbiens (sortant) disputera le siège numéro deux avec Claude Huard.

Les Escoumins

Aux Escoumins, l’équipe sortante actuelle du maire André Desrosiers composée de Claudine Roussel, Karine Roussel, Claudette Roussel, Line Boulianne, Marie-Lise Poitras et Denis Morin est élue sans opposition.