Forestville – D’hier à aujourd’hui, Cassandra chante pour Nourris ton cerveau

Forestville – Cassandra Montreuil, une jeune artiste qui a fréquenté la polyvalente des Rivières de Forestville au début de ses études secondaires, donnera un spectacle-bénéfice à l’hôtel Econolodge de Forestville, le 27 janvier prochain au profit du projet Nourris ton cerveau.

Cassandra termine cette année son secondaire dans le programme particulier de danse de l’école Jean-Raimbault de Drummondville et jouit d’un portfolio très impressionnant. Elle chante depuis son plus jeune âge, et s’est démarquée lors de plusieurs concours aux quatre coins de la province. La jeune fille fait notamment partie de l’ensemble vocal Les Gospangels en plus d’être une artiste soliste pour les Productions Alfred.

Disponibles au coût de 10 $, les billets pour le spectacle « D’hier à aujourd’hui, je chante pour Nourris ton cerveau » de Cassandra Montreuil sont en vente dès maintenant au secrétariat des écoles primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Colombier et Forestville, à la polyvalente des Rivières de Forestville, au Centre d’action bénévole Le Nordest, au point de service de la Commission scolaire de l’Estuaire et auprès de Nady Sirois, au CLSC de Forestville. Mais il faudra faire vite car les billets pour les 200 places disponibles pourraient s’envoler rapidement en raison de la demande.

Au profit de Nourris ton cerveau

Couronné d’un Prix d’excellence de la Fédération des commissions scolaires du Québec en juin 2017, Nourris ton cerveau est un projet produit par et pour les jeunes et issu d’une mobilisation exceptionnelle du milieu. Il consiste à offrir, au moins deux fois par semaine, une collation santé composée de fruits, légumes ou produits laitiers dans les écoles primaires de Longue-Rive, Portneuf-sur-Mer, Forestville et Colombier ainsi qu’à la Polyvalente des Rivières de Forestville. Tout en développant des compétences, les élèves inscrits en FMS, FPT et GEA à la polyvalente préparent et emballent les collations pour les quelque 520 élèves des écoles ciblées. Ce sont donc 25 à 30 élèves qui coupent, pèlent et emballent dans des sacs individuels chacune des collations. En 2016, ce sont plus 37 000 collations qui ont été distribuées sur une période de 26 à 30 semaines pour un total de 62 activités de préparation. Le projet se veut un bel exemple de l’approche école et prône la prévention et la promotion des saines habitudes de vie tout en plaçant le souci de la réussite scolaire au cœur des actions.

Source Patricia Lavoie