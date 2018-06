Deux nouvelles expositions temporaires au Centre Archéo Topo

(J.R.) – Le Centre Archéo Topo des Bergeronnes présentera durant l’été 2018 deux nouvelles expositions: « Marins du Saint-Laurent » et «La forge des Bergeronnes ».

Marins du Saint-Laurent :

Photo documentaire réalisé par le photographe résidant aux Bergeronnes et originaire de Trois-Rivières, Yves Demers. Ce dernier décrit ainsi son exposition: « mon ami et pêcheur Gérard m’invite sur son bateau le Nancy Ross, pour passer la journée avec lui et son équipage. Un autre jour, c’est un autre ami pêcheur, Jason, copropriétaire du Jackleson qui m’invite et me supporte toute la journée. Puis ce sont les capitaines de l’administration de pilotage des Laurentides qui m’offrent l’opportunité de découvrir le monde du pilotage maritime… ». Une croisière à pieds secs pour découvrir le monde de la navigation sur le Saint-Laurent.

La forge des Bergeronnes:

La forge des Bergeronnes a ouvert en 1910 avec Omer Gagnon pour répondre à une demande croissante pour les produits du fer. Elle sera en opération jusqu’en 1952. Pour les habitants du village la forge devient rapidement un lieu de rencontre où les hommes discutent librement de leur vie. On y fabrique des fers à cheval, des équipements pour l’activité forestière, des sleighs… la clôture du cimetière des Bergeronnes a d’ailleurs été réalisée à la forge. Cette exposition est partie d’une volonté du milieu de sauvegarder son patrimoine et elle a été réalisée en partenariat avec la MRC de La Haute-Côte-Nord et la Municipalité des Bergeronnes.

Le vernissage de ces deux expositions aura lieu ce jeudi 22 juin 2018 de 16 h à 18 h au Centre Archéo Topo.

Source: Archéo Topo