Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec – Deux élèves se qualifient pour la finale provinciale

Baie-Comeau – Les représentants de la Commission scolaire de l’Estuaire qui ont participé, du 23 au 25 mars dernier, à la Finale régionale de l’Expo-sciences Hydro-Québec présentée à l’école secondaire Serge-Bouchard ont offert une performance remarquable alors que plusieurs d’entre eux ont mérité des prix et des bourses dans leur catégorie respective.

Parmi les jeunes de la Haute- Côte-Nord qui se sont illustrés lors de ce rendez-vous régional, le duo composé d’Evelyn Boulianne et Kelly Bouchard (catégorie intermédiaire) de la polyvalente des Berges des Bergeronnes a mérité la médaille de bronze pour son projet portant sur le daltonisme. Outre cette troisième position dans leur catégorie, Evelyn et Kelly ont également mérité la bourse Loisir et Sport Côte-Nord d’une valeur de 250 $ pour un projet traitant de la science de la santé en plus de la bourse de 250 $ de la Fondation de la commission scolaire de l’Estuaire pour leur école.

Une autre élève de la polyvalente des Berges s’est démarquée dans la catégorie intermédiaire (secondaires 3 et 4). Il s’agit de Stella Bouchard qui a décroché le prix pour la qualité de la langue dans le cadre de son projet intitulé Alice au pays des merveilles et portant sur le syndrome de Todd.

Finale québécoise

Iza-Ève Chénard de l’école secondaire Serge-Bouchard et Samuel Mercier de la polyvalente des Baies ont pour leur part mérité leur laissez-passer pour la finale québécoise, qui aura lieu à Shawinigan du 18 au 22 avril prochain. Iza-Ève a remporté le Premier prix Hydro-Québec, décerné au meilleur projet toutes catégories confondues, pour son projet de vulgarisation En quête de réponse portant sur la mise à profit de l’ADN dans la résolution d’enquêtes policières. Médaillée d’or dans la catégorie Junior (première et deuxième secondaire) à sa deuxième participation à la finale régionale de l’Expo-sciences, Iza-Ève a mérité une bourse de 750 $ offerte par Hydro-Québec en plus d’une bourse de 250 $ décernée par la Fondation de la Commission scolaire de l’Estuaire dans chacune des écoles de son territoire participant à l’événement. Elle a aussi mérité la bourse de la Fondation Abitibi-Consolidated d’une valeur de 300 $.

Outre Iza-Ève, Samuel Mercier a également mérité son laissez-passer pour le volet provincial du concours au terme de la finale régionale. Médaillé d’argent dans la catégorie Junior grâce à sa conception Anti-cellulaire au volant, Samuel a aussi mérité la bourse Jeune innovateur d’une valeur de 150 $ décernée par l’Association pour le développement de la recherche et de l’innovation du Québec (ADRIQ) ainsi qu’une bourse de 175 $ offerte par le ministère des Transports, de la Mobilisation durable et de l’Électrification des transports et la bourse de 250 $ de la Fondation de la CSE pour son école.

Au total, ce sont 20 élèves de Bergeronnes, Baie-Comeau, Port-Cartier, Havre-St-Pierre et Blanc-Sablon qui ont participé à cette Expo-sciences Hydro-Québec finale régionale de la Côte-Nord et ainsi présenté une quinzaine de projets aux visiteurs venus écouter le fruit de leurs recherches tout au long de la fin de semaine. Dans la journée de vendredi, près de 400 élèves du primaire et du secondaire ont également défilé dans la bibliothèque de l’école secondaire Serge-Bouchard pour assister à la présentation des élèves participants.