Deux écus d’or pour le CPA de Forestville

Forestville – La dernière compétition de patinage artistique de la saison 2017 s’est terminée de belle façon pour deux patineuses du CPA de Forestville. En effet, Léa Dufour et Carolane Thibault sont revenues de la Compétition Invitation Benoît Lavoie avec des médailles d’or et d’argent.

Cette compétition d’envergure tenue à Baie-St-Paul s’est tenue du 30 mars au 2 avril et regroupait plus de 500 patineuses et patineurs issus des régions de Québec, Chaudière Appalache, Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau et de la Côte-Nord.

Carolane Thibault a décroché rien de moins que la médaille d’or dans la catégorie Star 4, alors que sa compatriote Léa Dufour a de nouveau complété sa saison sur une note exceptionnelle avec une médaille d’argent dans la catégorie Star 7 tandis qu’elle a obtenu une 4e position dans la catégorie Star 6.

Mentionnons également la présence d’Élizabeth Savard, Caroly Desrochers, Maïka Charest et Méliandre Fournier, qui ont offert de belles prestations.