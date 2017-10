Deux champions de chez nous

(S.K.) – Alexandre Kanapé et Nicolas Giroux de l’Association de soccer des Escoumins ont participé à la victoire de l’équipe FC Montréal qui a pris part à un tournoi de soccer d’envergure nationale tenu à Mississauga près de Toronto, du 28 septembre au 1er octobre dernier. C’est dans la catégorie U14 que leur équipe a remporté le championnat parmi les équipes en place qui provenaient de plusieurs capitales des provinces du Canada, dont Ottawa, Edmonton et bien sûr Montréal et Toronto. Les joueurs des Escoumins ont disputé six parties au total lors de ce grand rendez-vous parrainé par le FC Barcelone.