Des trésors enfin découverts

Les Bergeronnes – La population de la Haute-Côte-Nord était au rendez-vous pour la 17e édition du Festi-Livre Desjardins du 4 au 7 mai dernier, sur la thématique Des trésors à découvrir. Comme toujours, les visiteurs ont été charmés par l’accueil chaleureux, la programmation variée et l’accessibilité des auteurs-invités, dont la présidente d’honneur Amélie Dubois, qui a fait l’unanimité par sa disponibilité et son charisme indéniable.

Ce grand rendez-vous culturel a débuté pour le public avec un cocktail d’ouverture le vendredi en compagnie des partenaires et organisateurs de l’événement ainsi que la présidente d’honneur, Amélie Dubois, et tous les auteurs invités de l’édition 2017. De plus, les petits et grands se sont déplacés le samedi 6 mai à la librairie de la polyvalente des Berges aux Bergeronnes dans le but de découvrir de nouveaux auteurs et de rencontrer leurs auteurs préférés. De plus, comme à chaque année, les auteurs invités ont rencontré les jeunes en leur rendant visite dans toutes les écoles de la Haute-Côte-Nord durant les deux premiers jours du Festi-Livre, soit le jeudi et le vendredi. Initiative toujours très appréciée de la part des élèves du primaire et du secondaire. La grande salle de la polyvalente des Berges était également remplie pour le grand souper-spectacle du samedi soir. Et finalement, les auteurs ont salué la population haute nord-côtière le dimanche 7 mai lors d’un brunch convivial.

Le fantôme de l’auditorium

Le professeur Robert Bouchard, accompagné de ses élèves de Forestville, ont profité de la tribune du Festi-Livre Desjardins pour procéder au lancement d’un livre intitulé « Le fantôme de l’auditorium ». Ce roman est composé de textes d’étudiants de cinquième secondaire de la polyvalente des Rivières. « Je suis évidemment très fier d’eux et content de montrer aux gens leur travail. Il y a beaucoup de talents chez nos jeunes », déclare Robert Bouchard.

Finalistes et lauréats

Durant la fin de semaine du Festi-Livre Desjardins, se sont déroulées les dictées au niveau primaire et secondaire, les compositions des élèves de quatrième et cinquième secondaire ainsi que les dévoilements des lauréats de la Bourse Gaétan-Boucher, remportée par Tamara Anne Kozie de St-Honoré-de-Chicoutimi et du Prix littéraire Rachel-St-Louis, remis à France Tremblay des Escoumins.

Pour tous les détails et faits saillants du Festi-Livre Desjardins, voir en pages 12-13.