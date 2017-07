Des petits entrepreneurs aguerris en Haute-Côte-Nord

Forestville – C’est environ une centaine de petits entrepreneurs disséminés sur le territoire de la Haute-Côte-Nord qui ont tenu boutique le samedi 17 juin dernier dans le cadre de la Grande journée des petits entrepreneurs, sur le thème Une entreprise à mon image.

Cela représente au bas mot une cinquantaine de petites entreprises, kiosques et produits à l’appui, qui ont pris part à cette 4e édition québécoise de la Grande journée des petits entrepreneurs qui a réuni plus de 4 000 enfants âgés de 5 à 12 ans de partout au Québec, participant à l’expérience en dévoilant leur propre petite entreprise inspirée de leur passion. À Colombier, Forestville et Les Escoumins, les entrepreneurs en devenir ont ont en quelque sorte matérialisé la fibre entrepreneuriale qui les anime en créant un projet dans un contexte familial et festif.

Selon Marie-Eve Bouchard, conseillère aux commerces et services à la MRC de la Haute-Côte-Nord, certains en étaient à leur première expérience comme d’autres y étaient pour la troisième année consécutive. Ils ont vendu une panoplie de produits, tels que des bombes de bains faites maison, de la limonade, de la nourriture, des mouches à pêche, des bijoux, du désodorisant maison, et encore plus. Grands-parents, famille, amis et citoyens se sont arrêtés à tous les kiosques pour acheter et parler avec les petits entrepreneurs. « Je dirais que le point fort maintenant, c’est l’implication de chaque agent de développement des municipalités et les comités de parents », ajoute Marie-Eve Bouchard.

À Colombier, l’agente de développement Johannie Michaud-Gaudreault a livré un constat positif de l’événement. « De nombreux citoyens sont venus les encourager et leur ont permis d’apprendre la base de l’entrepreneuriat. C’est une initiative importante puisqu’elle permet aux jeunes de développer des compétences en gestion d’entreprise et ce, très tôt dans leur développement ».

Pour l’agente de développement de Forestville, Peggy Bourque-Ouellet, la Grande journée des petits entrepreneurs tenue au Parc Centre-Ville a réuni onze petites entreprises d’un jour dont les promoteurs ont tous reçu de la mairesse Micheline Anctil, un certificat honorifique de la Ville de Forestville ainsi qu’une médaille. « Plusieurs personnes sont passées pendant la journée et les ventes ont été bonnes pour les jeunes ».