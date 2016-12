Des paniers spéciaux pour Norah et Alexia

Les Escoumins – L’Intermarché des Escoumins (Alimentation Tremblay-Laurencelle) a dernièrement procédé à une belle acquisition. En effet, les propriétaires ont fait l’achat de deux paniers spéciaux afin de mieux accommoder un couple de clients réguliers.

Les jumelles Norah et Alexia sont les petites filles chéries de Marie-Ève Morneau et Frédéric Tremblay des Escoumins. Elles sont atteintes de neuropathie sensitivomotrice avec agénésie du corps calleux (NSM/ACC). C’est une maladie neuromusculaire héréditaire et dégénérative. Concrètement, les deux petites filles ont de la difficulté à marcher. D’ailleurs, en général, les enfants atteints de cette maladie cessent de marcher à l’âge de dix ans. Donc, la maman Marie-Ève, a fait une demande bien spéciale à Carl Laurencelle, copropriétaire de l’entreprise, afin qu’il se procure des paniers qui lui permettraient d’installer ses filles à l’intérieur afin de faciliter leur expérience à l’épicerie.

Ces paniers sont adaptés pour les enfants atteints de ce type de maladie, ou toute personne ayant une mobilité très réduite, puisqu’il est impossible pour eux de s’asseoir dans un panier normal. D’ailleurs, ces paniers seront utiles très longtemps parce qu’ils peuvent supporter autant un enfant qu’un adulte. « C’est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Peut-être qu’on va se rendre compte que ces paniers serviront à d’autres », ajoute Monsieur Laurencelle.

Marie-Ève est très contente de cette acquisition puisque les jumelles, ayant de la difficulté à se déplacer, marchent évidemment avec une marchette, sauf que cette option est plus compliquée lorsque vient le temps de magasiner ou de faire l’épicerie. « Je crois que c’est vraiment important de faire connaître ces paniers-là, puisqu’il y aurait beaucoup de familles qui pourraient en avoir besoin. Ça facilite vraiment notre épicerie », mentionne Marie-Ève.

Paniers spéciaux

Caroline’s Cart produit ces charriots adaptés à des enfants ayant quelconques problèmes de motricité dûs à une maladie. Un panier vaut entre 1 000$ et 1 100$ et peut soutenir un poids maximum d’environ 250 lb. Il est adapté pour que ce soit beaucoup plus facile d’y déposer son enfant.

Neuropathie sensitivomotrice avec agénésie du corps calleux

La NSM/ACC provoque la dégénérescence des nerfs périphériques qui sont responsables des mouvements du corps ainsi que de la perception des sens. Chez les personnes atteintes, on décèle également des anomalies au cerveau. Cette maladie touche, en grande majorité, les personnes originaires des régions du Saguenay—Lac-St-Jean ainsi que Charlevoix au Québec. Cela touche aussi évidemment les personnes dont les ancêtres sont issus de ces régions. De plus, il y a quelques cas de NSM/ACC qui ont aussi été identifiés dans d’autres pays.