Des cavaliers de grand calibre au rendez-vous

Sacré-Cœur – Pour sa quatrième édition, qui s’est tenue rondement sous le soleil les 26 et 27 août dernier, le Gymkhana de Sacré-Cœur a accueilli cent trente-huit participants, un record pour cet événement qui représente la seule compétition en règle de la Côte-Nord pour Cheval Québec.

L’édition 2017 a connu une hausse de participants, soit une trentaine de plus que l’an dernier. Des cavaliers venant du Saguenay, du Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et bien sûr de la Côte-Nord se font un devoir d’y être présents, puisque c’est la seule compétition régionale règlementée par Cheval Québec. Ce qui signifie que les cavaliers qui y participent peuvent gagner des points pour se rendre à St-Tite, par exemple. On remarque cette année un fort achalandage alors que plus de sept cent personnes se sont déplacées au courant de la fin de semaine. Un achalandage sensiblement identique aux éditions précédentes, signe que l’événement est de plus en plus couru au fil des ans.

Résultats

Plusieurs courses ont eu lieu durant ces deux journées, soit sauvetage, baril, tour de ring, slalom, grand prix, relais, drapeau, aller-retour et échange de cavalier. D’ailleurs, la Haute-Côte-Nord a bien été représentée alors que plusieurs de ses cavaliers et cavalières se sont distingués au cours de la compétition.

En effet, Jérôme Michaud des Bergeronnes s’est qualifié dans la catégorie Sauvetage 2D dans les courses du 26 et du 27 août. Le 26, il est arrivé en première, troisième et cinquième place sur différentes montures. Le 27, il a terminé deuxième et cinquième dans la Division 1 ainsi qu’en cinquième place dans la Division 2. Ce dernier a aussi participé à la catégorie Échange de cavalier et a remporté avec Nicolas Côté, aux courses du 26 et du 27, et a terminé en cinquième place pour le 26 août et en deuxième et quatrième position pour le 27. Il a aussi terminé troisième au Tour de Ring 2D et en quatrième place au Relais 2D dans la Division 2 avec Mathieu Sénéchal. Dans la catégorie Baril Initiation, Élodie Dufour de Sacré-Cœur a récolté quatre points et est arrivée en deuxième position. Léanne Deschênes, également de Sacré-Cœur, a terminé quatrième au Slalom Jeune et cinquième à la course Aller-Retour 2D. Elle s’est aussi qualifiée en troisième place au Baril Jeune 2D. Nadine Deschênes s’est, quant à elle, qualifiée avec deux montures différentes à la course Baril Femme 3D, soit en première et quatrième position et remporte deux bourses. Finalement, Valérie Girard a terminé quatrième au Baril Femme.