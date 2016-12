Des ateliers sur la persévérance scolaire destinés aux ados

Forestville – Les 29 et 30 novembre dernier, s’est déroulé un mini- colloque intitulé Rendez-vous avec TA persévérance scolaire, qui a eu lieu respectivement à la polyvalente des Berges des Bergeronnes et à la Ppolyvalente des Rivières de Forestville.

Cette activité, organisée par le programme Persévérance Haute-Côte-Nord en collaboration avec le Carrefour Jeunesse-Emploi, visait les élèves de troisième à cinquième secondaire ainsi que les groupes de la Formation pour un Métier Spécialisé (FMS).

L’initiative instaurée pour la première fois, avait pour but de faire explorer aux participants différents facteurs personnels démontrant le pouvoir qu’ils ont sur leur réussite. La formule de mini-colloque était justement très intéressante pour ça. D’ailleurs, l’idée de départ était de faire venir un conférencier. Cependant, selon les intervenantes du carrefour, les élèves en voient déjà beaucoup dans une année.

« Nous voulions faire différent et de là est venue l’idée de faire des ateliers où les élèves ont à choisir », explique Carolane Gravel, intervenante en persévérance scolaire au CJE Haute-Côte-Nord. Tous les élèves devaient faire deux choix d’ateliers parmi ceux proposés. Aux Bergeronnes, cinq ateliers étaient donnés et à Forestville, il y en avait quatre. Des sujets d’ateliers, donnés par des intervenants, étaient en quelque sorte imposés. Cependant, les élèves choisissaient ceux qu’ils préféraient. Parmi les thèmes, il y avait des ateliers sur la motivation, l’engagement, l’estime de soi, les aspirations scolaires et les stratégies d’études efficaces. « Plus ça t’intéresse, plus tu vas participer et avoir envie de rester », ajoute Carolane Gravel.

Les ateliers se sont d’ailleurs très bien déroulés et les élèves étaient à l’écoute des intervenants. La persévérance scolaire est d’autant plus un sujet important qui doit être partagé avec les élèves, puisque la plupart seront découragés à un certain moment dans leur cheminement scolaire. C’est pourquoi cette activité, ou une autre de formule semblable, se donnera à nouveau dans les écoles.