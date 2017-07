Dédié aux jeunes, tous azimuts

Les Bergeronnes – Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord a fait ses preuves en 2016-2017. L’expérimentation du projet pilote annoncé en 2016 a été concluante, confirme la directrice générale Hélène Simard. Annoncé en début d’année par le Secrétariat à la jeunesse, le déploiement du Créneau carrefour jeunesse aux quatre coins du Québec est désormais une réalité. Cette nouvelle façon de faire confirme la volonté gouvernementale de confier aux CJE, l’accompagnement des jeunes adultes (18-35 ans) dans leurs démarches d’autonomie personnelle et sociale.

Ainsi, en plus de poursuivre interventions et accompagnement dans le cheminement socioprofessionnel de sa clientèle, de faciliter le retour des jeunes en région et la venue de personnes immigrantes, le CJE contribue désormais à la persévérance scolaire et au développement de projets jeunesse liés à l’entrepreneuriat, au bénévolat et au volontariat.

Plus de 1 M$ investis dans la jeunesse

En assemblée générale annuelle tenue aux Bergeronnes le 27 juin dernier, l’équipe et les administrateurs du CJE de la Haute-Côte-Nord ont adopté les états financiers, présenté le rapport d’activités et élaboré sur les avenues qui seront empruntées pour le prochain exercice 2017-2018. En résumé, les revenus du Carrefour issus principalement d’Emploi Québec et du Secrétariat à la jeunesse se chiffrents à 584 494 $ pour l’année 2016-2017. Les charges ou dépenses de l’organisme sont de 526 270 $. En plus des services d’aide à l’emploi dispensés sur plusieurs volets, le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord a réalisé plus d’une trentaine de projets et d’activités sur son territoire. Que ce soit en persévérance scolaire, au niveau de la recherche d’emploi, les stages et formations, en entre- preneuriat, en bénévolat ou en volontariat, les intervenantes Caroline Bergeron, Nancy Gagné, Carolane Gravel, Myriam Lévesque, Isabelle Tremblay et l’intervenant Renaud Deschênes sont fiers d’avoir sensibilisé plus de 300 jeunes au cours de la dernière année. « À la lumière de ces résultats, vous pouvez constater que les actions de notre organisme confirment l’importance de notre rôle auprès de la jeunesse », mentionne Karine Simard, présidente du conseil d’administration.

Une année de nouveau

Le Carrefour Jeunesse Emploi de la Haute-Côte-Nord a connu une année 2016-2017 remplie de nouveautés. En effet, en plus des bureaux qui ont été relocalisés aux Bergeronnes, le CJE HCN a présenté une toute nouvelle image. Un logo plus personnalisé, de nouvelles couleurs et un nouveau slogan très accrocheur, . « Cette année riche d’expérience et de nouveaux défis fut aussi une année d’adaptation avec une nouvelle façon de faire, mentionne Hélène Simard, directrice générale du CJE, et je félicite tous les jeunes de la Haute-Côte-Nord qui s’engagent dans une démarche avec le Carrefour jeunesse-emploi, quel que soit leur parcours, ils sont une source de motivation et de fierté ».

Élections

Trois postes étaient vacants ou en élection au sein du conseil d’administration et ils ont été comblés lors de l’assemblée générale annuelle. Kevin Henderson et Gessyca Massé sont les nouveaux élus tandis qu’Audrey Gagné a été réélue.