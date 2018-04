35e édition du Festival de la Chanson de Tadoussac – De Ferland à Marjo en passant par Mononc’Serge

Tadoussac – Tel que promis, le Festival de la Chanson de Tadoussac ne laissera personne indifférent avec sa programmation soulignant le 35e anniversaire de celui que l’on qualifie de plus grand des petits festivals. Parmi les grosses pointures de l’édition 2018, Jean-Pierre Ferland, Les Trois Accords et Marjo ne sont qu’un échantillon de la carte étoffée d’artistes en présence à Tadoussac du 28 juin au 1er juillet prochain.

Fidèle à sa tradition, l’incontournable événement de la Côte-Nord viendra célébrer la chanson francophone sous toutes ses formes en proposant une programmation éclectique et son lot de découvertes. Parmi elles, Tire le coyote, Émile Bilodeau, Mononc’Serge, Valaire, Les Hay Babies côtoieront entre autres les Lior Shoov, Afrikana Soul Sister, Bleu Jeans Bleu, Bon Débarras et Le Winston Band.

« Cette année, nous célébrons 35 ans d’un festival qui fait vibrer Tadoussac et rayonner la Côte-Nord, a dit le nouveau directeur du Festival Julien Pinardon. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui ont fait et qui font encore aujourd’hui de cet événement un moment magique à vivre ».

Destination Chanson Fleuve

Les huit chansonneurs qui participeront à la Destination Chanson Fleuve seront de passage à Tadoussac. Lesfestivaliers pourront voir ces artistes de la relève le vendredi 29 juin sur la scène du Chapiteau Desjardins.

Cette année, résonneront sur la Scène Télé-Québec, huit artistes émergents, issus du projet Les chemins d’écriture. Un rendez-vous unique avec les artistes de demain: Mat Vezio, La Valérie, Michel Robichaud, Vaero, Nicolas Gémus, Pierre Guitard, Liliane Pellerin et un(e) participant(e) du festival Chant’appart.

Les amateurs de découvertes apprécieront également les artistes des Alliances: Antoine Mainville (Festival de la chanson de St-Ambroise), Nicolas Gémus (le Festival international de la chanson de Granby) et un(e) des finalistes des Francouvertes.

Rendez-vous des amoureux et des acteurs du monde de la musique, le Festival recevra aussi plusieurs professionnels de l’industrie canadienne et européenne. Cette fin de semaine se veut un temps artistique à partager en famille avec des spectacles jeune public et des activités familiales dans une ambiance aussi conviviale qu’inattendue.