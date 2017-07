De beaux moments attendus

Les Bergeronnes – Le Festival intime de musique classique des Bergeronnes, qui se tiendra du 12 au 16 juillet prochain, réserve de grands moments de bonheur en tout intimité. En plus des spectacles phares déjà annoncés (François Dompierre le 12 juillet, Tango boréal le 14 juillet et Marie-Josée Lord le 15 juillet), d’autres événements marquants sont au programme.

Le jeudi 13 juillet, c’est au son du hautbois et du violoncelle que vibrera l’église des Bergeronnes. Le spectacle des boursiers de l’Odyssée artistique: les deux jeunes musiciens issus du Conservatoire de musique du Saguenay (François Lamontagne, violoncelle, et Ismaël Rahem, hautbois) mettront à profit leur talent pour charmer le public. Les deux jeunes hommes se sont déjà fait remarquer à plusieurs reprises. Ismaël, pour sa part, a gagné cette année le concours « jeunes solistes de l’orchestre des jeunes du Saguenay–Lac-Saint-Jeanù» avec l’altiste Guillaume Boulianne, l’un des boursiers de l’année dernière.

La traditionnelle messe des artistes aura lieu le dimanche 16 juillet, à 9 h. Les voix de l’ensemble vocal Éphémères (composé de Julie Boulanger, Joëlle Lapointe, Nicole Maltais, Laurence Ross-Bérubé, et Nathalie Ross) assureront la partie musicale.

En fermeture du Festival le dimanche 16 juillet, un autre incontournable: c’est le moment attendu du Bouquet nord-côtier. Cette année, le bouquet réunira Nadine Cormier, Dominique Gagnon, Benoît Gauthier, Sylvain Langlois, Nicole Maltais, Jean-Yves Morneau, Jasmine Perron, Nathalie Ross, l’ensemble vocal Éphémères et le chœur Les gens de mon pays.

Après chaque spectacle, le public est convié à venir discuter avec les musiciens autour d’un café brioche dans la Rotonde de l’église. Cette année, cette salle intime accueillera une exposition magnifique d’aquarelles et d’émaux sur cuivre de Richard Perrier, artiste décédé en 2005. En hommage au talent de son père, Geneviève Perrier réunira plusieurs œuvres aux couleurs et aux formes très évocatrices. La prévente des billets se fait au 418 232-6653 entre 16 h et 20 h.