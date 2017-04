Danielle Henkel en Haute-Côte-Nord

Les Escoumins – Le tout premier colloque Entreprendre en région qui se déroulera le 4 mai prochain aux Escoumins, est rendu possible grâce à La SADC de La Haute-Côte-Nord et la MRC de La Haute-Côte-Nord. L’événement sera ponctué de conférences et formations auxquelles s’ajoutera la conférence de la dragonne Danielle Henkel.

C’est lors du forum économique du 12 février 2016 que s’est exprimé le désir de créer une occasion de rencontres et de réseautage pour tous les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord, qu’ils soient actifs ou en devenir, en plus d’offrir des conférences et formations adaptées aux besoins du milieu.

Tout au long de la journée, un choix de conférences et de formations seront offertes aux participants. Les thèmes abordés par les professionnels seront : l’innovation (Michel Landry de L Tech Solution), la lecture des états financiers (Dany Landry de Malette), la critique constructive (Francis Corneau) et le développement d’une image de marque (Marie-Pier Roy d’Imagexpert).

Rencontre avec Danielle Henkel

La journée se terminera par un souper-conférence avec Danièle Henkel, PDG des Entreprises Danièle Henkel et dragonne dans l’émission de télévision Dans l’œil du dragon, qui partagera son parcours entrepreneurial. La soirée est ouverte à tous mais il est nécessaire de s’inscrire pour y participer. Pour de plus amples informations sur la programmation du colloque, les coûts ainsi que les modalités d’inscription, veuillez communiquer avec Mme Audrey Gagné (418) 233-3495 poste 0.