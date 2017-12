Conseil municipal de Forestville – Différentes responsabilités dévolues aux élus

Forestville – Le nouveau conseil municipal de Forestville a tenu sa première séance ordinaire le 14 novembre dernier. Outre quelques mouvements de chaises, les conseillers et conseillères se sont vu décerner des responsabilités propres à chacun et chacune, qui touchent l’ensemble des services de l’administration municipale. La mairesse réélue sans opposition demeure quant à elle, responsable de la représentation de la ville à tous les niveaux.

Ainsi au siège numéro 1, la nouvelle conseillère Dolorès Simard est responsable du développement culturel et communautaire, dont la Politique Municipalité amie des aînés (MADA) qui fera notamment l’objet d’une mise à jour au cours des prochains mois. Les secteurs de l’urbanisme et mise en valeur du milieu sont dévolus au conseiller réélu au siège numéro 2, Mario Desbiens, tandis que Richard Foster, autrefois au siège numéro 1 et élu sans opposition au siège numéro 3, conserve la sécurité publique et le transport. Réélue sans opposition au siège numéro 4 cette fois, Gina L’Heureux est responsable du développement touristique alors que la nouvelle conseillère au siège numéro 5, Nadine Gagné, obtient l’hygiène du milieu. Guy Racine au siège numéro 6 s’est vu attribuer le créneau des loisirs et sports.

À l’ordre du jour

Dans son message d’ouverture, la mairesse Micheline Anctil a remercié les conseillers Johanne Gagnon et Yanick Bérubé pour leur travail et assuré les citoyens de Forestville de l’engagement du conseil municipal à l’égard de tous. Le prochain mandat sera consacré principalement au jeunes familles, aux aînés, au soutien aux organismes et à la promotion et l’accompagnement des commerces et entreprises de Forestville.

Micheline Anctil a profité de sa tribune pour saluer une ancienne mairesse de la Ville, madame Céline Tremblay Foster, qui quitte Forestville pour s’établir à Blainville. Madame Foster a été mairesse par intérim pendant un an, soit en 1994-1995.

1re Avenue

Le projet de revitalisation de la 1re avenue est terminé pour cette année. C’est l’information divulguée par la mairesse de Forestville en séance régulière du conseil municipal. La brusque chute de la température jumelée à l’arrivée précoce de l’hiver a donc forcé l’entrepreneur Les Excavations A. Savard, à repousser la fin des travaux à 2018. Ainsi, l’aménagement de la piste cyclable, l’engazonnement, le lignage permanent et la 2e couche d’asphalte seront réalisés au plus tard le 1er juin 2018. La mairesse a également mentionné que l’administration municipale est en pourparlers avec Cogéco Connection afin qu’elle dispose du bâtiment abandonné situé sur la 1re avenue. L’entreprise tentera au cours de prochains mois de se départir du bâtiment et dans le cas ou cela s’avère impossible, la ville réclamera sa démolition l’an prochain.

Camping Baie-Verte

La première phase des travaux au système des eaux usées du Camping de la Baie-Verte est amorcée depuis le 22 novembre dernier. Rappelons que la Corporation de développement de la Baie-Verte qui gère le Camping, a obtenu une aide financière de 26 375 $ pour effectuer ces travaux estimés à 192 614 $. Le manque-à-gagner sera assumé par la ville via le surplus accumulé de 2016. Les élus tiennent à ce que la saison de camping démarre à temps sans délais imputables à ces travaux.

À l’ère des bornes électriques

Un circuit électrique de bornes de recharge sera installé au bureau d’accueil touristique situé à l’entrée ouest de la ville. Une borne de recharge lente et une borne de recharge rapide devraient être en fonction l’an prochain. Ces installations seront réalisées en collaboration avec Tourisme Côte-Nord et Hydro-Québec qui accordent des aides financières en ce sens. Les localités qui détiennent la classification village relais sont priviégiées par Tourisme Côte-Nord.

Service des incendies

La Ville de Forestville a déposé une demande d’aide financière auprès du ministère de la Sécurité publique, dans le cadre d’un programme d’aide financière pour la formation des pompiers. Ce sont 8 pompiers du Service incendie de Forestville qui seraient concernés par cette formation qui consiste à approfondir leurs connaissances en désincarcération, ce qui leur permet de développer les compétences et les techniques visant à dégager et sauver les personnes emprisonnées dans leur automobile à la suite d’un accident.

Aéroport, salle d’entraînement et Club Quad HCN

La ville de Forestville a renouvellé son contrat avec la Société Avjet Hodin, l’entreprise qui fournit l’aéroport en carburant. Le contrat est d’une durée de 5 ans et se termine le 31 août 2022. D’autre part les travaux à la salle d’entraînement vont bon train et l’échéancier de janvier 2018 sera respecté. La mairesse a dévoilé que des citoyens utilisateurs et adeptes de l’entraînement ont été consultés afin que les équipements et l’aménagement correspondent à la norme en matière de salle d’entraînement. La Ville de Forestville appuie le Club Quad Haute-Côte-Nord dans sa demande auprès de la Fondation de la Faune du Québec, afin d’obtenir une aide financière pour l’aménagement d’un sentier d’interprétation faunique et touristique entre Forestville et Portneuf-sur-Mer.