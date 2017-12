Compétition Invitation Girard-Martin – Deux patineuses et quatre médailles pour le CPA de Forestville

Forestville – Élizabeth Savard et Léa Dufour se sont démarquées lors de la Compétition Invitation Girard-Martin d’Alma tenue du 17 au 19 novembre. En effet les deux patineuses ont récolté deux médailles chacune dans quatre catégories différentes.

La Compétition Girard-Martin regroupe des patineurs et patineuses des régions du Saguenay-Lac-St-Jean-, de Charlevoix et de la Côte-Nord. Élizabeth et Léa étaient les seules représentantes du CPA de Forestville.

Dans la catégorie Star 6, avec un pointage de 19.08, Élizabeth Savard a obtenu la médaille de bronze ainsi que la médaille d’argent dans la catégorie Star 7 avec 16.59 points.

En ce qui concerne Léa Dufour, elle a mérité l’écu d’or dans la catégorie Star 8 avec 28.29 points tandis que dans la catégorie Star 9 elle a remporté le bronze avec 21.49 points.