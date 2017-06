CLSC de Forestville – Prises de sang sans rendez-vous

(J.R.) – À partir du lundi 12 juin prochain, il ne sera plus nécessaire de prendre rendez-vous pour une prise de sang au centre de prélèvements du CLSC de Forestville, et cela afin d’améliorer l’accessibilité à ce service pour la population.

Les gens pourront se présenter pour s’enregistrer le matin de la prise de sang avec leur requête d’analyses et leur carte d’assurance maladie. Les heures d’ouverture sont du lundi au mercredi de 7 h 30 à 10 h ainsi que les jeudis et vendredis de 7 h 30 à 9 h 30.

Veuillez noter que certaines analyses demeurent toutefois sur rendez-vous seulement. Pour prendre un rendez-vous, il faut appeler au 418 587-2212 et composer le 2 dans le menu optionnel, entre 12 h 45 et 14 h 45, ou se présenter en personne entre 7 h 30 et 15 h 30.