CHME FM : plus que jamais à l’écoute de la Haute-Côte-Nord

Essipit – En juin prochain, CHME FM aura complété officiellement un an d’opération sous la nouvelle formule privilégiant l’information quotidienne en continu, après avoir procédé à la fermeture du service de nouvelles. Bien qu’elle concède que sa radio « informe différemment », la directrice générale Claudine Roussel, se défend bien d’avoir complètement abandonné le créneau de l’information.

La seule radio de la Haute-Côte-Nord, sous le vocable exact de Radio Essipit Haute-Côte-Nord, CHME Rock Ma Vie ! « est plus vivante que jamais», maintient Claudine Roussel, chiffres à l’appui. En fait, depuis janvier 2017 ce sont plus de 500 entrevues qui ont été réalisées par l’équipe d’animateurs avec des acteurs du milieu de la Haute-Côte-Nord.

Dictées par l’actualité et les événements, les interventions au fil du jour n’opèrent aucun profilage ni censure. Les organismes communautaires, les associations sportives, les établissements scolaires, organisations syndicales et toutes les classes politiques ont droit de parole et libre accès au micro de CHME.

« La force de la radio est l’instantanéité, dit la directrice générale. Informer les gens dans le moment présent, fermeture de route, d’école, changement de programmation, annulation de traversée ne sont que quelques exemples ».

Malgré l’effectif réduit sur le terrain, une tare à laquelle font face tous les médias régionaux appelés à couvrir un vaste territoire comme la Haute-Côte-Nord, Claudine Roussel estime que CHME tire bien son épingle du jeu et s’adapte en toute circonstance.

Madame Roussel cite en exemple l’investiture du candidat du PLQ tenue aux Escoumins le 12 mai. « Nous n’étions pas là samedi. Mais lundi matin à 8 h nous l’avions en direct. Elle est là notre force. L’instantanéité de l’information et la proximité avec le milieu ».

Donnant-donnant

Plus que jamais, Claudine Roussel invite les citoyens et les organismes à contacter CHME pour parler et faire parler de ce qui les motive. « Ils sont nos meilleurs partenaires. Plus ils vont nous en donner, plus on va en parler. Le véhicule reste là. Et il est plus que jamais à leur disposition. CHME offre la possibilité à plusieurs organismes communautaires l’occasion de s’exprimer, le seul pré-requis est de communiquer avec nous ».

Afin de remettre les pendules à l’heure et démontrer la proximité de CHME avec le milieu, une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux avec pour objectif de réitérer la mission de la station et surtout l’engagement du conseil d’administration de toujours privilégier l’accès et la diffusion des activités des communautés de la Haute-Côte-Nord.

Partenariats

« Il n’y a qu’une radio de la Haute-Côte-Nord et faite en Haute-Côte-Nord qui peut parler en connaissance de cause des gens de la Haute-Côte-Nord. Nous avons des personnes d’expérience qui travaillent avec leur force. C’est beaucoup de travail pour peu de gens mais le travail est fait et CHME remplit sa mission. L’équipe est maintenant composée de 4 personnes à temps plein et de deux personnes à contrat qui viennent compléter l’offre selon les besoins de la station de radio. Plus que jamais le personnel doit travailler en équipe et en complémentarité afin de mettre en lumière les actions, les réalisations et les préoccupations des Haut-Nord-Côtiers ». En parlant de travail d’équipe, CHME travaille en collaboration avec le Journal Haute-Côte-Nord pour divers projets spéciaux, une façon de conjuguer les forces de chacun sans nuire à l’un ou l’autre des médias, « au contraire, observe Claudine Roussel, nous sommes complémentaires dans nos expertises respectives et cette façon de faire ponctuelle est un partenariat avantageux pour notre région ».

D’autres collaborations plus régulières agrémentent déjà la programmation de CHME. La chronique bleue avec l’Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord, celle sur les matières résiduelles et la chronique verte de la MRC en compagnie de Marylise Bouchard et Amélie Goulet, Suzie Gagnon et Marie-Ève Théberge passent dans les studios de CHME environ une fois par mois pour parler du Tipatshimun alors que Mélanie Talbot partage ses commentaires dans le secteur des arts et spectacles.

Devenus « une grande salle de nouvelles », les studios de CHME sont la vitrine de la vie en Haute-Côte-Nord et ailleurs afin que les auditeurs puissent avoir le pouls de la région et des événements nationaux et mondiaux. « On fait de l’information toute la journée. C’est notre nouvelle façon de faire. Et ça plaît à des auditeurs d’ici mais de l’extérieur aussi. Je reçois des commentaires de gens qui choisissent d’écouter CHME en ligne, nous en sommes très fiers », conclut Mme Roussel.