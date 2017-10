Charles Breton

Monsieur Breton, est-ce que c’est la première fois que vous tentez de vous faire élire au conseil municipal de Tadoussac?

Non, j’ai déjà fait deux mandats comme conseiller.

Avez-vous une expérience en politique municipale?

Effectivement, mes deux mandats m’ont permis de découvrir le fonctionnement et les possibilités mais aussi les limites de la politique municipale.

Quels sont les motifs qui vous poussent à proposer votre candidature à la mairie de Tadoussac?

Après 20 ans au Festival de la Chanson de Tadoussac, j’ai besoin de nouveaux défis. Il y a également le fait que, jusqu’à la dernière minute, personne ne semblait vouloir briguer le poste de maire et je trouvais ça dommage. Maintenant, nous sommes deux! Ce qui est bien, puisque les gens vont avoir le choix!

Vous habitez Tadoussac de façon permanente depuis combien d’années?

J’habite Tadoussac depuis 27 ans. Ma mère est native de Tadoussac et j’ai fréquenté la région toute ma vie.

Quelles sont les premières actions ou dossiers que vous allez prioriser si vous êtes élu le 5 novembre prochain?

Il y a des dossiers en cours qui nécessitent pas mal d’attention le secteur des dunes avec le projet de parc ainsi que le réaménagement de la 138. La première année d’un mandat on prend le train en marche, ensuite on va voir avec le conseil. Vous savez, un maire préside le conseil et c’est l’ensemble du conseil qui décide. Il faut aussi voir à bien représenter Tadoussac auprès des gouvernements supérieurs. On est une destination touristique majeure et ça amène un certain poids pour une si petite communauté.

Vous avez quel âge?

60 ans