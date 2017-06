Chantale Otis devient la nouvelle directrice générale

C’est après « un long et rigoureux processus de sélection » que le conseil municipal de Longue-Rive a finalement arrêté son choix sur Chantale Otis comme directrice générale. Riche d’une expérience de 15 années dans le domaine municipal, Chantale Otis a exercé le poste de directrice générale et de secrétaire-trésorière pour la Ville de Château-Richer et la Municipalité des Escoumins. Comptable professionnelle agréée de formation, elle a siégé sur de nombreux comités et organismes.

« Le conseil de la municipalité est très satisfait du processus de sélection. Nous sommes heureux d’avoir trouvé une personne ayant une grande expertise dans le domaine municipal. Au nom de mes collègues conseillers et conseillères, ainsi qu’au nom des employés, je souhaite la bienvenue à Mme Otis » a déclaré Donald Perron, maire de Longue-Rive.