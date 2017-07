C’est toute une musique!

Tadoussac – Des chansons à fredonner en chœur, à répondre, à hurler, des chansons à danser, à «trasher », des chansons à boire, à déguster, des chansons ver d’oreille, des chansons merveilles, des chansons pop, rock, hip hop : on trouve de tout, à « Tadou »!

Marc André Sarault mérite des lauriers. La programmation qu’il a concoctée, et habilement peaufinée, a fait mouche. « Quand on regardait l’ensemble de la programmation, on y trouvait beaucoup d’immortelles. C’était un peu un fil conducteur…Les Joseph Edgar, Karim Ouellet, Damien Robitaille, Luc de Larochellière, ils ont tous de ces chansons qu’on considère immortelles, que les gens connaissent par cœur. C’est du répertoire très solide, très ancré dans notre mémoire collective. Les gens sont venus chanter », constatait-il, quelques heures avant de boucler la boucle de l’événement.

Les 7 concerts donnés sur la Scène Québécor ont affiché complet. Cayouche, Vincent Vallières, Patrice Michaud, Daniel Bélanger, les Cowboys, Matt Holubowski et Louis-Jean Cormier se sont avéré des choix judicieux.

Tout au long des 4 jours de l’événement, jeunes et moins jeunes ont été servis! «On a vu pour la première fois des jeunes du village assister à des spectacles. L’Osstidtour, Lubik, Rouge Pompier, c’était pour eux. On veut offrir des spectacles pour plaire à un large public et on a aussi noté une recrudescence des familles!», se réjouit M. Sarault qui peut dire mission accomplie.

Outre les têtes d’affiche, plusieurs artistes aux propositions entraînantes, notamment La Bronze et Le Couleur (qui ont dû se replier sous un chapiteau plutôt qu’offrir leurs spectacles dans le cadre photogénique des dunes), Wallace, Emile Gruff et Urbain Desbois ont fait le bonheur des festivaliers.

Le site Belle-Gueule, carrefour des noctambules un brin imbibés, a aussi rempli ses promesses avec Samito, Carotté, Les Hôtesses d’Hilaire et Les Deuxluxes, des bands aux propositions variées ayant comme dénominateur commun de faire bouger les pieds et le reste.

Comme a chaque année, des spectacles ont fait mouche comme celui de Samuele, grande gagnante du dernier festival de la chanson de Granby, et le duo franco-belge Sages comme des sauvages, un des coups de cœur du festival. «Sages comme des sauvages? De 7 à 77 ans, tout le monde était ravi! », rigole Marc André Sarault. Le spectacle de Cayouche s’est transformé en « karaoké monstre », mais « un karaoké avec le chanteur et le band! », lance M. Sarault, visiblement enchanté.

Sarah Toussaint-Léveillé, qui sera au Festif! de Baie-Saint-Paul, Bernhari et le Néerlandais Dick Annegarn se produisaient pour leur part à la salle Marie-Clarisse. M. Annegarn trimballait aussi son Studio du Verbe, invitant les gens à venir pousser la chansonnette traditionnelle dans un projet de collecte original destiné à Youtube.

L’arrimage avec le Festival en chanson de Petite-Vallée en était à sa première année et les efforts ont été concentrés sur la relève. Les 8 artistes des Chemins d’écriture (Boule, Etienne Fletcher, Juste Robert, Laura Babin, Simon Daniel, Rose Bouche, MCC et Lou-Adriane Cassidy) ont ainsi eu la chance de vivre des expériences fortes dans chacun des 2 festivals et de conquérir de nouveaux publics. « Avec Petite Vallée, on a choisi une alliance symbolique, de commencer par la base. On s’est concentrés pour développer la création de demain, en mettant nos énergies sur des créateurs verts », expliquent Charles Breton et Marc André Sarault.

Quelques artistes internationaux visitaient les deux festivals, une économie d’échelle intéressante. « C’est une façon de travailler mieux, plus efficacement », constate le directeur général.

Pluie ou pas, force est de constater que le festival de Tadoussac a de nombreux fidèles. D’année en année, les mêmes visages sont captivés par les artistes en présence, la preuve deS ce plus grand des petits festivals-là! Et ce ne sont pas quelques gouttes de pluie qui vont changer ça…

À l’an prochain!

PAR ÉMÉLIE BERNIER – collaboration spéciale