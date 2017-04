C’est reparti pour une deuxième année

Les Escoumins – La campagne publicitaire « Ici on célèbre le crabe nouveau » est de retour pour une deuxième édition. Lancée en 2016 afin de souligner et bonifier l’engouement que suscite l’ouverture de la pêche au crabe en Haute-Côte-Nord, l’organisme ConcertAction, en collaboration avec la SADC de la Haute-Côte-Nord récidivent cette année.

Satisfait du succès obtenu l’an dernier, l’organisme a déjà invité restaurateurs et propriétaires de casse-croûte à faire partie de la deuxième cohorte. « En plus d’avoir accès à une panoplie d’outils de promotion — pancartes, affiches, macarons, gommettes à apposer sur les menus et tentes de table — ils bénéficieront de publicité dans les journaux et à la radio tant en Haute-Côte-Nord que dans le secteur de Charlevoix. Le coût de participation a été fixé à 75 $ », explique Gessyca Massé de la SADC Haute-Côte-Nord. En 2016, l’initiative avait permis à une dizaine d’entrepreneurs de bénéficier d’un sérieux coup de pouce pour mousser l’achalandage dans leur établissement par la mise en valeur des plats composés de crabe et de fruits de mer.

Une vitrine de choix

« Pour les citoyens désireux d’inviter parents et amis à leur party de fruits de mer, des cartes postales à l’image de la campagne « Ici on célèbre le crabe nouveau » seront disponibles gratuitement dans toutes les municipalités. Une vitrine sera également allouée aux événements qui font honneur au crabe. Les agents de développement locaux ont été appelés à collaborer à ce propos », conclut-elle.