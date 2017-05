Centraide redistribue 510 000 $ aux organismes

Baie-Comeau – C’est un montant de 510 000 $ que Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan distribuera à 33 organismes de la communauté en 2017, une augmentation de 10 % par rapport à 2016, a-t-on appris lors de l’assemblée générale annuelle de l’organisme, le 12 mai.

« Nous sommes fiers de livrer une croissance au niveau des dons. Nous avons diminué beaucoup nos dépenses. […] Il y a eu une meilleure gestion pour que tout l’argent amassé aille aux organismes », a indiqué le trésorier, Mathieu Pelletier, précisant que 85 % du montant de 664 244 $ de la campagne a été réinvesti dans les organismes. Soulignons que ce pourcentage inclut les frais de programmes spéciaux.

Au 31 décembre, la campagne, qui s’est étendue jusqu’en février 2017, avait rapporté 618 786 $, alors qu’elle totalisait 570 653 à pareille date en 2015. Les frais de collecte de fonds, qui incluent notamment les salaires, les frais de gestion et d’administration et le matériel de campagne, ont diminué, passant de 126 483 $ à 103 514 $.

Les besoins sont grands

Malgré une augmentation des dons en 2016, les demandes dépassent cette année le montant que Centraide peut distribuer dans la région. « Il y a des besoins cette année de près de 735 000 $. Malgré la magnifique campagne qu’on a eue, on n’est pas en mesure de répondre à tous ces besoins-là. On aimerait donc en faire plus », a précisé la directrice, Josée Mailloux.

Les organismes sélectionnés pour recevoir des sommes de Centraide se sont qualifiés en répondant à ses champs d’action : assurer l’essentiel, briser l’isolement et soutenir la réussite des jeunes. Les montants ont été attribués selon plusieurs critères par le comité des allocations et des relations avec les organismes qui a analysé toutes les demandes.

Projets spéciaux

Centraide Haute-Côte-Nord Manicouagan a terminé 2016 avec un surplus de 47 159 $. L’organisme a voté pour 2017 un budget déficitaire afin de réinvestir ces surplus dans la communauté.

Un montant de 20 000 $ a d’ailleurs été réservé pour des projets spéciaux. Le Fonds de secours aux familles demeure toujours présent pour les besoins ponctuels. L’organisme a toutefois prévu des sommes pour aider au développement d’une formation offerte à la dizaine d’organismes membres qui font de l’aide aux devoirs.

« On est en train, avec la commission scolaire (de l’Estuaire), de monter un programme à suivre toute l’année pour rendre le service plus adéquat », a précisé MmeMailloux, ajoutant que ce programme permettrait aussi aux organismes de faire du réseautage.

Organismes soutenus dans la Manicouagan

Action autisme Haute-Côte-Nord/Manicouagan 20 000 $ Association des aidants naturels de la Côte-Nord 25 000 $ Association des handicapés adultes de la Côte-Nord 43 085 $ Carrefour familial de Chute-aux-Outardes 18 500 $ Centre communautaire des ainés de Ragueneau 7 100 $ Centre de femmes l’Étincelle 9 000 $ Centre de jour Vers l’âge sénior 5 163 $ Centre de prévention du suicide Côte-Nord 20 000 $ Comité des loisirs et du développement social de Franquelin 2 500 $ Comité Gendron 4 000 $ Comptoir alimentaire l’Escale 50 000 $ CREAM 17 000 $ Grains de soleil Côte-Nord 25 000 $ Homme Aide Manicouagan 30 000 $ L’arc en ciel 2 360 $ Les Girouettes 14 145 $ Maison Anita Lebel 15 000 $ Maison des familles de Baie-Comeau 6 480 $ Maison des jeunes La Boîte de Ragueneau 5 000 $ Maison des jeunes La Relève de Baie-Comeau 6 000 $ Maison des jeunes Le Spoth de Chute-aux-Outardes 5 000 $ Maison des jeunes Le Squat de Pointe-aux-Outardes 5 000 $ PANDA Manicouagan 12 573 $ Point de rencontre 26 180 $ Unité Domrémy 18 000 $