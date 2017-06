Caroline Morin récipiendaire

Les Escoumins – Caroline Morin des Escoumins a été honorée de la Médaille de bronze du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse lors d’une cérémonie protocolaire tenue le 27 mai à Sept-Îles par l’honorable J.Michel Doyon, au cours de laquelle vingt citoyens de la Côte-Nord ont été honorés.

La jeune fille âgée de 17 ans fréquente la polyvalente des Berges des Bergeronnes et elle a reçu cette médaille en reconnaissance de son engagement bénévole soutenu aux niveaux social et communautaire. Son attitude inspirante et le rayonnement positif qu’elle apporte dans son milieu scolaire et communautaire font d’elle une récipiendaire toute désignée pour la Médaille de bronze du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse.

La médaille d’argent pour les aînés a été décernée à 14 Nord-Côtiers tandis que six médailles de bronze pour la jeunesse ont été octroyées.

La Médaille du lieutenant-gouverneur vise à reconnaître l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi des Québécois.