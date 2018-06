Des campeurs des quatre coins de la province se donnent rendez-vous à Forestville

Crédit photo : Photo courtoisie

Les 29-30 juin et 1er juillet, l’Association de camping et de caravaning Côte-Nord invite les amateurs de camping et tous les membres de la Fédération du camping caravaning du Québec (FCCQ), au rassemblement provincial qui aura lieu à l’arrière de l’Éconolodge de Forestville.

L’association régionale qui compte au-delà de 600 membres, convie les amateurs dès le vendredi soir alors qu’un souper de fruits de mer lancera les festivités du week-end de la fête du Canada. « Déjà nous avons des réservations de campeurs des régions de Québec et de la Mauricie qui ont confirmé leur présence », explique Michel Harvey, membre du conseil d’administration de l’association régionale.

Une programmation très intéressante a été élaborée, notamment une partie de golf au Golf Le Méandre de Forestville le samedi en avant-midi ainsi qu’une activité découverte sur la mycologie supervisée par Russel Tremblay de Forestville.

L’an dernier ce sont une cinquantaine d’amateurs de camping qui ont participé à ce rassemblement provincial qui s’est tenu à Havre-St-Pierre. En 2016 l’Association de camping et de caravaning Côte-Nord avait battu un record de participation avec 80 campeurs alors que l’événement se tenait à Baie-Comeau.

Le rassemblement se termine par le traditionnel brunch compris dans l’inscription au même titre que le souper de fruits de mer. Seul le souper du samedi soir n’est pas assumé par l’organisation. Pour vous inscrire ou pour obtenir des renseignements, communiquez avec l’Association de camping caravaning de la Côte-Nord à l’adresse suivante: arcc03@fqcc.ca.