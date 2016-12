Les Escoumins – Le samedi 4 décembre dernier, s’est tenue la campagne des paniers de Noël du Centre de dépannage des Nord-Côtiers. Le résultat fut très impressionnant, démontrant encore une fois, la très grande générosité des gens du secteur.

Pour l’occasion, comme à chaque année, les pères Noël étaient devant les églises de chaque municipalité du secteur BEST (Les Bergeronnes, Les Escoumins, Sacré-Cœur et Tadoussac) pour amasser de l’argent ainsi que des denrées. Ils ont réussi à amasser un montant de plus de 4 000 $ seulement durant cette journée.

En soirée s’est tenu le populaire souper-spaghetti du Centre de dépannage à la polyvalente des Berges. Toutes les personnes présentes étaient servies par les membres du Club Lions Escoumins-Bergeronnes, les policiers d’Essipit ainsi que les maires des Bergeronnes et des Escoumins. Durant cette soirée, il y a eu la parade de mode des vêtements de la friperie ainsi que la remise officielle des chèques des organismes qui ont contribué à la campagne. Trois organismes ont effectivement remis un beau montant d’argent. Le club Lions Escoumins-Bergeronnes a remis 2 500 $, la Caisse populaire Desjardins du Saguenay-Saint-Laurent a contribué pour 1 500 $ et un montant de 1 050 $ a été remis par le Journal Haute-Côte-Nord. Et pour conclure le tout en beauté et générosité, le père Noël a distribué des cadeaux aux enfants sur place.