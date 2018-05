Ligue de balle Haute-Côte-Nord – Ça commence le 4 juin!

Forestville – Une centaine de joueuses et de joueurs de balle donnée se préparent à entamer dès le début juin la 5e saison de la Ligue de balle Haute-Côte-Nord au Parc Charles-Lapointe de Forestville.

« Normalement, on devrait avoir sept équipes féminines et quatre formations masculines. C’est une équipe de moins que l’an dernier. On se tient tout le temps dans ces nombres de formations », racontait Joany Hovington quelques jours après la tenue d’une assemblée d’organisation.

La présidente mentionnait que cinq formations sont de Forestville tandis que les deux autres font la route des Escoumins et de Pessamit. Quant à la saison composée de 18 parties, elle commencera le 4 juin pour se terminer le 13 août. Les champions devraient être connus vers le 23 août.

Tournois

Deux tournois d’envergure marqueront aussi le calendrier 2018. Le premier se tiendra durant le week-end de la Confédération. Il s’agit d’un tournoi mixte de balle donnée et de balle rapide. L’autre rendez-vous est celui du Tournoi de la Ligue le premier week-end du mois d’août. Pour ces compétitions, des équipes locales, mais aussi venant d’ailleurs de la Côte-Nord et du Saguenay sont attendues.

À propos…

Les amateurs connaissent bien le baseball, mais peut-être un peu moins la balle molle qui se présente en deux variantes soit la balle rapide et la balle donnée. Dans le premier cas, le lanceur peut défier les frappeurs sans contraintes particulières.

Pour la balle donnée, que l’Office québécois de la langue française appelle aussi balle lente, elle présente la caractéristique que le lanceur doit respecter certaines règles relatives à la hauteur du lancer qui se situe généralement entre 6 et 12 pieds. Ce qui en fait un lancer beaucoup moins rapide quoique pas plus facile à frapper diront les initiés.