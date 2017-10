Audréanne Foster remporte deux médailles d’or à Lévis

Baie-Comeau – Les patineuses artistiques de Baie-Comeau ont, une fois de plus, répondu à l’appel avec la conquête de 16 médailles lors de la compétition Invitation Carole-Gauthier de Lévis. Parmi elles, la Forestviloise Audréanne Foster s’est à nouveau démarquée.

Les représentantes du club baie-comois ont connu une sortie fructueuse sur la rive sud de Québec et ont su retenir l’attention avec ce bilan éloquent de huit médailles d’or, cinq d’argent et trois de bronze.

Les plus petites comme les plus grandes aspirantes ont contribué à cette belle cueillette. Dans la division Star 4 Dames -10 ans, Jade Jean a parti le bal avec une conquête d’or dans le groupe 1 contre le bronze pour Karianne Jean.

Dans le Star 5 Dames -10 ans, Océanne Landry a mérité l’argent dans le groupe 1. Sa coéquipière Alycia Clavette l’a accompagnée sur le podium honorifique pour y recevoir le bronze.

Rose Savard

De son côté, Rose Savard a fait des siennes dans le Star 6 et 7 avec deux conquêtes d’or dans le groupe 1. Alice Ross a également connu la gloire avec l’or dans le Star 5 Dames 13 ans et plus groupe 1.

Léann Joncas s’est aussi signalée avec l’argent dans le Star 8 groupe 1. La juvénile Evelyne Savard a ajouté sa touche personnelle avec une brillante victoire dans le groupe 2.

Impliquée dans le prénovice groupe 2, Marifée Girard-Lachance a obtenu l’argent au programme court avant de se classer cinquième au programme long. Éloïse Martel a fini 7e et 9e dans les groupes 3 et 2.

Audréanne Foster

La Forestvilloise Audréanne Foster est revenue à la charge avec une autre sortie fructueuse et deux médailles d’or dans le prénovice groupe 3 et 1. Marie-Lee Fortin a ravi l’argent au programme court.

Catherine Gagnon-Lacombe (prénovice groupe 1) a été décorée de bronze au programme court et d’argent au programme long. La senior Emy Decelles a couronné le tout avec un triomphe au programme court.

La patineuse d’expérience a d’ailleurs appris une bonne nouvelle au cours des derniers jours. Emy s’attaquera à sa toute première mission internationale en catégorie senior alors qu’elle représentera le Canada lors d’une compétition en Pologne du 15 au 19 novembre.