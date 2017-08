Audréanne Foster, championne

Forestville – Audréanne Foster de Forestville a obtenu une 1re place sur 404 à l’issue de la série estivale nationale 2017 chez les prénovice dames. La jeune patineuse membre du CPA Baie-Comeau accède ainsi directement au Défi Patinage Canada qui aura lieu en décembre.

En compagnie de sa compatriote et aussi membre du CPA Baie-Comeau, Éloise Martel, Audréanne a participé et remporté la médaille d’or lors des compétitions tenues à Ottawa et à Montréal respectivement les 27 juillet et 10 août dernier. Éloise a bien performé, compte tenu qu’elle prenait part à ses premières compétitions dans la catégorie prénovice. Son meilleur résultat est une 12e place à Ottawa au combiné dans son groupe.

Dans le cadre de la série estivale nationale, les deux patineuses devaient prendre part à deux compétitions sur cinq ayant lieu à travers le Canada. Le cumulatif de leur pointage servait à les classer au national (Canada). Les dix meilleures des provinces participantes ont obtenu leur laissez-passer pour le Défi Patinage Canada qui aura lieu en décembre prochain.

Championnats québécois d’été

Audréanne a poursuivi sa lancée incroyable lors des récents championnats québécois d’été disputés à Pierrefonds en décrochant une 1re position sur les 24 aspirantes dans la course. Elle a terminé première au programme court, au programme libre, ainsi qu’au combiné final.