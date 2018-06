Alors que BMW et Mercedes-Benz ont développé des modèles coupé de leurs VUS, il semble maintenant que c’est au tour d’Audi de faire la même chose. La firme d’Ingolstadt commence par le haut avec le Q8 qui se veut le penchant plus sexé du Q7. Il semble que ce soit seulement les premiers pas en cette matière. Si les rumeurs sont vraies, ce Q8 sera suivi du Q4, basé sur le Q3 et le Q6, basé sur le Q5. C’est vous dire à quel point les utilitaires sont populaires en ce moment.

Fabriqué à Bratislava, en Slovaquie ce grand VUS cinq places arrivera sur le marché Européen en juillet et chez nous vers la fin de l’année Le Q8 sera un concurrent direct du BMW X6 et du Mercedes Benz GLE. Construit sur la même plateforme que le Q7, le Q8 est 66 mm plus court et 27 mm plus large. Sa ligne de toit écrasée réduit la hauteur de 36 mm. On note aussi une calandre plus expressive. Un style rafraichissant qui tranche agréablement avec le côté trop souvent timide des modèles Audi. L’intérieur profitera des écrans numériques récemment proposés dans la berline A6 à une exception près. L’écran tactile central dédié au multimédia s’éteint lorsqu’il n’est pas utilisé. Sous le capot, le modèle va offrir la même mécanique V6 3,0 litres turbo que l’A6 avec 335 chevaux et un couple de 369 lb-pi avec une transmission S-Tronic double embrayage à sept rapports.

Le Q8 arrive de série avec un amortissement piloté et peut recevoir en option des ressorts pneumatiques ainsi que des roues arrière directrices également offertes avec la berline A6. Aucun prix annoncé pour le moment. Je vous invite à lire mon article sur le Q8 le 21 juin prochain.

Voir l’article Audi Q8 – Le jeu du voisin gonflable sur Benoit Charette.